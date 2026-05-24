Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Τα τελικά αποτελέσματα και το μήνυμα Χριστοδουλίδη

Εξακομματική θα είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο την επόμενη πενταετία με βάση την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν σήμερα.

Σε σύνολο 569.182 εγγεγραμμένων ψήφισαν 380.851, με το ποσοστό της αποχής να φτάνει το 33,09%.

Έγκυρα ήταν 372.063 ψηφοδέλτια, άκυρα 6.618, ενώ τα λευκά ήταν 2.170.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός συγκέντρωσε ποσοστό 27,1%, που αντιστοιχεί σε 101.015 ψήφους και κατέλαβε 17 έδρες, σημειώνοντας πτώση της τάξης 0,8% σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές.

Το ΑΚΕΛ συγκέντρωσε 23,9%, που αντιστοιχεί σε 88.775 ψήφους και κατέλαβε 15 έδρες καταγράφοντας άνοδο κατά 1,4%.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο κατέγραψε ποσοστό 10,9% συγκεντρώνοντας 40.572 ψήφους καταλαμβάνοντας οκτώ έδρες και έχοντας άνοδο της τάξης του 4%.

Το Δημοκρατικό Κόμμα συγκέντρωσε ποσοστό 10%, που αντιστοιχεί σε 37.223 ψήφους και κατέλαβε οκτώ έδρες, σημειώνοντας πτώση της τάξης 1,3% σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές.

Τέσσερις έδρες κατέλαβε το ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο με ποσοστό 5,8% και 21.697 ψήφους.

Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου κατέγραψε ποσοστό 5,4% συγκεντρώνοντας 20.160 ψήφους και κατέλαβε τέσσερις έδρες.

Χριστοδουλίδης: Μήνυμα συνεργασίας στους εκλεγέντες

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε: «Η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε με τρόπο που τιμά τον κυπριακό λαό. Η σημερινή μέρα ανήκει στη Δημοκρατία και τους πολίτες».

Όπως υπογράμμισε, «η ετυμηγορία του κυπριακού λαού είναι απολύτως σεβαστή. Να συγχαρώ όλους τους υποψηφίους και τα κόμματα. Εκφράζω θερμά συγχαρητήρια στους βουλευτές που έλαβαν εντολή από κυπριακό λαό και τους απευθύνω μήνυμα συνεργασίας», πρόσθεσε.

«Νωρίτερα σήμερα όταν ασκούσα το δικαίωμα μου ανέφερα ξανά την προσήλωση μας, στον ιδεολογικό μας προσανατολισμό και στη βάση αυτής της προσέγγισης θα συνεχίσουμε μέσα από συνεργασίες, όπως πράξαμε μέχρι σήμερα. Να υλοποιούμε πολιτικές που η κοινωνία επικροτεί», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, επισήμανε: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή θα είναι υπεύθυνη. Η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ άξιζαν να είναι στη Βουλή».