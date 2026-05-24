Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Έκληση πολιτικών αρχηγών για προσέλευση στις κάλπες – «Η αποχή δεν είναι επιλογή», είπε ο Χριστουλίδης

Με εκκλήσεις για συμμετοχή των πολιτών στην ψηφοφορία προσήλθαν στις κάλπες οι πολιτικοί αρχηγοί στην Κύπρο, στο πλαίσιο τωνΒουλευτικών Εκλογών 2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 10:15 το πρωί στη Γεροσκήπου, τονίζοντας ότι «η αποχή δεν είναι επιλογή» . Υπογράμμισε τη σημασία της διαδικασίας για τη λειτουργία της νομοθετικής εξουσίας και κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση της συμμετοχής, όπως η αυτόματη εγγραφή και η ψήφος από τα 17, ενώ επανέλαβε ότι το αποτέλεσμα θα είναι «απόλυτα σεβαστό» από την εκτελεστική εξουσία.

Στις 10:30 ψήφισε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, χαρακτηρίζοντας τη μέρα «δημοκρατίας, ελπίδας και αισιοδοξίας» και καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν «τους καλύτερους και τις καλύτερες» για τη νέα Βουλή .

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου μίλησε για «πράξη ευθύνης», ζητώντας από τους πολίτες να ψηφίσουν με το βλέμμα στα προβλήματα της κοινωνίας και στο Κυπριακό, «με στόχο λύση που να απελευθερώνει και να επανενώνει» .

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος τόνισε ότι η επόμενη Βουλή «θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας», καλώντας σε μαζική συμμετοχή για να διασφαλιστεί η προοπτική της χώρας και η σταθερότητα για τις οικογένειες και τους νέους .

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου δήλωσε ότι το κόμμα είναι έτοιμο «να αναλάβει τις ευθύνες που θα του αναθέσει ο κυπριακός λαός», σημειώνοντας ότι οι εκλογές είναι «αποφασιστικές για το μέλλον της χώρας» .

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, μιλώντας για «ώρα εθνικών συναινέσεων» και ανάγκη συλλογικής δουλειάς απέναντι στις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος .

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες, υπογραμμίζοντας ότι «η Κύπρος χρειάζεται μια Βουλή όπου τα κόμματα θα συνεργαστούν με σοβαρότητα για να πάει η πατρίδα πιο μπροστά» .

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ