Έως τις 14 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν τα πρώτα κουπόνια επισιτιστικής βοήθειας, τα οποία λόγω αναδρομικότητας ενδέχεται να φτάσουν τα 1.000 ευρώ, ωστόσο στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν μηνιαίο κουπόνι αξίας 60 ευρώ τον μήνα (κατά μέσο όρο), που θα αποστέλλεται με SMS στο κινητό, αντί για το κιβώτιο τροφίμων που παραλάμβαναν μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για το νέο Market Pass, το οποίο θα λάβουν 190.000 δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου

Το κουπόνι θα έχει ηλεκτρονική μορφή (wallet) και θα εξαργυρώνεται σε σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, φούρνους και λαϊκές αγορές, με εξαίρεση τα καπνικά προϊόντα, το αλκοόλ και τα παίγνια.

Σύμφωνα με την Δόμνα Μιχαηλίδου, η αξία του θα εξαρτάται από τη σύνθεση του νοικοκυριού και οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν νέα αίτηση. Το κουπόνι θα το λαμβάνουν αυτόματα όσοι παίρνουν το ΕΕΕ.

Ειδικό εποχικό επίδομα

Μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έχουν περιθώριο να οριστικοποιήσουν την αίτηση τους οι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού επιδόματος της ΔΥΠΑ, που φτάνει έως και τα 1.438 ευρώ.

Πρόκειται για ενίσχυση που αφορά όσους απασχολούνται σε δραστηριότητες που παρουσιάζουν εποχικά χαρακτηριστικά, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι οικοδομές, τα δάση, οι καλλιτεχνικές παραγωγές και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και φέτος τη λαμβάνουν 70.000 περισσότεροι δικαιούχοι, όπως ανέφερε η υπουργός. Οι νέοι δικαιούχοι είναι μόνοι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ και ζευγάρια με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, με πρόσθετα 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, και αρκεί να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ το σωστό IBAN. Η κα Μιχαηλίδου κάλεσε τους πολίτες να ελέγξουν από σήμερα το μητρώο επικοινωνίας της ΑΑΔΕ. Υπενθύμισε ότι πέρυσι, από περίπου 1.000.000 δικαιούχους, περίπου 1.000 δεν είδαν αρχικά τα χρήματα, επειδή είχαν δηλώσει άλλον λογαριασμό ή δεν είχαν δηλώσει IBAN, αλλά τα έλαβαν μετά τη διόρθωση. Όπως είπε, δεν υπάρχει κάποιος που να τα έχασε.

Επίδομα συνταξιούχων

Το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου αναμένεται να πιστωθεί το επίδομα των 400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς σχεδόν 250.000 δικαιούχων συνταξιούχων, οι οποίοι δεν έλαβαν την οικονομική ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο νέος κύκλος πληρωμών αφορά κυρίως ανασφάλιστους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία, που είναι δικαιούχοι συγκεκριμένων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Ως επίσημη ημερομηνία πληρωμής έχει οριστεί η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ωστόσο τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής.

Επίδομα θέρμανσης

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται ως προκαταβολή και σε επόμενες δόσεις.

Όσοι τους είχε καταβληθεί το επίδομα κατά τη χειμερινή περίοδο 2025–2026, λαμβάνουν μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2026, ως προκαταβολή, το 60% του συνολικού ποσού του επιδόματος που τους είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2025–2026.

Για αιτούντα που δεν ήταν δικαιούχος πέρυσι, η προκαταβολή ορίζεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού που καθορίζεται διοικητικά στην απόφαση Α. 1230/2026 (Β’ 6569/30.10.2026).

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων καταβάλλεται έως και την 28η Μαΐου 2027, για καταναλώσεις που θα γίνουν από την 1η Οκτωβρίου 2026 μέχρι και 31η Μαρτίου 2027.

Oι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα myΘέρμανση.