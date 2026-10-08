«ΒορΟινά 2026»- Η γιορτή του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας

Τα ΒορΟινά, η ετήσια εκδήλωση των Οινοποιών Βορείου Ελλάδος, επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, από τις 2 μμ. έως τις 9 μμ, συγκεντρώνοντας κορυφαία κρασιά του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα.

Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο στους φίλους του κρασιού όσο και σε επαγγελματίες της εστίασης και του τουρισμού.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές ποικιλίες και οινοποιεία της Βόρειας Ελλάδας, να ενημερωθούν για γευστικούς συνδυασμούς και τη σωστή διαχείριση του οίνου, αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα τον οινοτουρισμό και τις δυνατότητές του.

Παράλληλα με τις γευστικές δοκιμές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις και ενημερωτικές παρουσιάσεις για το κρασί και τον οινοτουρισμό.

Τα ΒορΟινά αποτελούν μια από τις σημαντικότερες φθινοπωρινές εκδηλώσεις για το κρασί στη Θεσσαλονίκη και πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή οινοποιών από τη Βόρεια Ελλάδα.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2026, από τις 2 μμ. έως τις 9 μμ. στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς.