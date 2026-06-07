Βόρεια Εύβοια: Εσπευσμένα στην περιοχή ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς μετά τους σεισμούς

Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον γγ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα, έπειτα από τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης μετά τις σεισμικές δονήσεις που εκδηλώθηκαν στη Βόρεια Εύβοια.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο, σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα από τους ελέγχους που διενεργούνται στην περιοχή, έχουν καταγραφεί κατάπτωση τοίχου σε οικία και περιορισμένες ρωγμές σε ορισμένες κατοικίες, καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε σχετική ενημέρωσή του, επισημαίνει ότι παραμένει σε διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης και θα προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Τέλος, σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, αύριο θα μεταβούν στην περιοχή δύο τριμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, με τον προϊστάμενο, Γιάννη Παυλή.