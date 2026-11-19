Φέρεται ως αυτή που πούλησε το αλκοόλ στο ανήλικο κορίτσι, καθώς εκείνη την ώρα εργάζονταν στο μίνι- μάρκετ

Στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας- πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για την κόρη της ιδιοκτήτριας του μίνι μάρκετ στην Αργαλαστή- προχώρησε η αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της 12χρονης που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η 30χρονη φέρεται να είχε την ευθύνη λειτουργίας του καταστήματος όταν η ανήλικη προμηθεύτηκε τη βότκα. Η 12χρονη έχει διαφύγει τον κίνδυνο και αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Η 12χρονη είχε πάει στο μίνι μάρκετ με την παρέα της, μετά το τέλος της σχολικής εκδήλωσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, από το κατάστημα φέρεται να αγόρασε ένα μπουκάλι βότκα και δύο ενεργειακά ποτά. Η ανήλικη φέρεται να κατανάλωσε επτά ποτά προτού χάσει τις αισθήσεις της και καταρρεύσει μπροστά στους συνομηλίκους της.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής. Οι γιατροί, διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασής του, έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Η 12χρονη έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σε κωματώδη κατάσταση. Η κατάστασή της ήταν τόσο σοβαρή ώστε εξετάστηκε το ενδεχόμενο διασωλήνωσης. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατάφεραν να τη σταθεροποιήσουν και η εικόνα της βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Σήμερα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Η 30χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, με τις κατηγορίες της πώλησης, προσφοράς και διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικο. Το άρθρο 6Α του ν. 3730/2008 προβλέπει φυλάκιση έως τρία έτη και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη και διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ και προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος για 5 έως 10 ημέρες.