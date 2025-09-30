ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βόλος: Έβγαλε μαχαίρι και απειλούσε μαθητές για να του δώσουν χρήματα σε στάση λεωφορείου

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Άγνωστος άνδρας που επέβαινε σε μηχανάκι απείλησε με μαχαίρι μαθητές που βρίσκονταν έξω από το σχολείο τους στον Βόλο.

Ο άνδρας ζητούσε χρήματα, ενώ οι μαθητές βρίσκονταν κοντά στη στάση λεωφορείου, καθώς περίμεναν να επιβιβαστούν για να επιστρέψουν σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως μεταδίδει το cnn, ο άνδρας πλησίασε τους ανήλικους οδηγώντας μηχανάκι χωρίς πινακίδες και τους ζήτησε χρήματα υπό την απειλή μαχαιριού.

Το επεισόδιο αντιλήφθηκε γονέας, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία δίνοντας περιγραφή του φερόμενου ως δράστη.

Αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

 

FacebookTwitterLinkedinEmail