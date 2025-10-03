Βόλος: 18 μήνες φυλάκιση σε άνδρα που χτυπούσε τον σκύλο του στο πάρκο

Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών και χρηματική ποινή 360 ημερήσιων μονάδων προς 30 ευρώ την ημέρα καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 45χρονος άνδρας, χωρίς αναστολή, χωρίς μετατροπή, αλλά με έφεση που έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, όταν σε κατάσταση μέθης χτυπούσε τον σκύλο του στο κεφάλι μέσα στο πάρκο, στην οδό Περραιβού. Οι περίοικοι, σοκαρισμένοι από την εικόνα του ζώου που βρισκόταν ακινητοποιημένο στο έδαφος δεχόμενο αλλεπάλληλες μπουνιές χωρίς να αντιδρά, ειδοποίησαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο νεαρές γυναίκες κάλεσαν το «100» και, όταν ο 45χρονος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, επιχείρησε να διαφύγει. Εκείνες τον καταδίωξαν μέχρι την άφιξη του περιπολικού, που τον συνέλαβε επί τόπου.

Στη δίκη του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως αγαπάει τον σκύλο, τον οποίο απέκτησε μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Κασσαβετείας, ωστόσο οι καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κακοποίηση. Οι μαρτυρίες χαρακτηρίστηκαν από την έδρα ως ανατριχιαστικές.

Ο σκύλος μεταφέρθηκε για κτηνιατρική εξέταση, ενώ φιλοζωικές οργανώσεις έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την προστασία και τη φροντίδα του.