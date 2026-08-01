Βοιωτία: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Η φωτιά κατευθύνεται προς Δομβραίνα

Με τον πύρινο εφιάλτη πάλευαν κατά τη διάρκεια της νύκτας επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς μαίνεται πυρκαγιά σε δύο μέτωπα που εκδηλώθηκαν χθες Παρασκευή το πρωί στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική, στο μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής η φωτιά κατευθύνεται προς Δομβραίνα και για το λόγο αυτό στις 05:03 στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη.

Στο άλλο μέτωπο, που ξεκίνησε στο Καλαμάκι και κατευθύνεται προς την περιφέρεια Αττικής, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.