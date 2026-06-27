Βοιωτία: Οι φλόγες έφτασαν στο χωριό Πέτρα – Μήνυμα 112 για απομάκρυνση προς Λειβαδιά

Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Πέτρα της Βοιωτίας. Εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Λειβαδιά, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

H φωτιά βρίσκεται ήδη μέσα στον οικισμό και απειλεί το πρώτο σπίτι, ενώ ισχυρές δυνάμεις δίνουν μάχη ενάντια στους ισχυρούς ανέμους. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης, μίλησε στο ΕΡΤnews επισημαίνοντας ότι «πνέουν πολύ σφοδροί άνεμοι», που μετακινούν τη φωτιά προς διάφορες κατευθύνσεις ενώ επεσήμανε ότι δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή άλλα χωριά στους πρόποδες του Ελικώνα.

Σε ύφεση χαρακτηρίζεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:00 του Σαββάτου (27/6) σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.