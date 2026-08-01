Βοιωτία: Κινδυνεύει ο οικισμός Λιβαδόστρα από τη φωτιά – Στα 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια οι φλόγες

Στα 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια καίει η πυρκαγιά στο ένα από τα δύο μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βοιωτία .

Κινδυνεύει η περιοχή της Λιβαδόστρας, από όπου εκκένωσαν την Παρασκευή (31/7) οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου.

«Δεν μπορεί να καλύψει η επίγεια δύναμη την ένταση της φωτιάς. Αν περάσει τη χαράδρα και πάει προς το όρος Κορομπίλι θα συναντήσει τη φωτιά στο Ξηρονομή» τόνισε στην ΕΡΤ ο Χαράλαμπος Καραμπάρης, πρόεδρος Κοινότητας Λεύκτρων Βοιωτίας.

Εντολή να σταλεί 112

Έχει δοθεί εντολή να σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους για εκκένωση, όπως επεσήμανε στην ΕΡΤ ο Ευάγγελος Ανδριανός, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων.