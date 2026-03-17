Βlue Heritage Summit: Σε πλήρη λειτουργία εντός των επόμενων μηνών το εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS

Σε πλήρη λειτουργία θα τεθεί εντός των επόμενων μηνών το εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) «Pharos», το οποίο θα «μαζέψει» σε ένα σημείο το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και έρευνας και θα δώσει ώθηση στην ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, «για να πάει ένα βήμα παρακάτω» και να επιβιώσει στην εποχή των αλγορίθμων. Τα παραπάνω επισήμανε ο Μάριος Δαφνομήλης, σύμβουλος προόρασης (foresight advisor) στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, μιλώντας σήμερα στο Blue Heritage Summit, στη Θεσσαλονίκη.

Αφού υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει εδώ και ενάμιση χρόνο τη δική της Εθνική Στρατηγική για την ΤΝ, το 40% της οποίας έχει ήδη υλοποιηθεί στη βάση έξι αξόνων-«ναυαρχίδων», ο κ.Δαφνομήλης υπογράμμισε τη σημασία της Ηθικής σε ό,τι αφορά τη χρήση των αλγορίθμων, η οποία -η ηθική- είναι, όπως είπε, εγγενές στοιχείο της ελληνικής ιστορίας και φιλοσοφίας.

Το μοναδικό όπλο και ασπίδα

Κατά τον κ.Δαφνομήλη, το μόνο όπλο και ασπίδα που έχει ο άνθρωπος στα χέρια του, για να διατηρήσει την ανθρώπινη διάσταση στη χρήση της ΤΝ είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγισή της. «Είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς ότι η ΤΝ δεν έχει ενσυναίσθηση. Χρειάζεται να κρατήσουμε τα δικά μας στοιχεία για τον άνθρωπο και να αφήσουμε το πιο διεκπεραιωτικό κομμάτι στην ΤΝ» σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η ΤΝ δεν έχει τη δυνατότητα που διαθέτει ο άνθρωπος για ψυχοσωματική δημιουργία.

Πρόσθεσε ότι η ΤΝ φέρνει στη δημόσια διοίκηση απλούστευση διαδικασιών με χρήση δεδομένων, που υπάρχουν άπλετα σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. «Αυτό που καλούμαστε στη Δημόσια Διοίκηση να κάνουμε είναι να καθαρίσουμε το τοπίο (ως προς τα δεδομένα) και να βάλουμε τα κομμάτια του παζλ στη σωστή θέση» είπε και διατύπωσε την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει αντικατάσταση του ανθρώπου από την ΤΝ, αλλά μάλλον υποχρεωτική συμβίωση με τα εργαλεία της.

Περισσότερα από 10 εκατ.ευρώ έχουν εξοικονομηθεί τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, χάρη στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών της και το γεγονός ότι οι πολίτες δεν χρειάζεται να πραγματοποιούν πλέον τις μετακινήσεις του παρελθόντος για να εξυπηρετηθούν, όπως επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Νίκος Τζόλλας. Υπενθύμισε ότι οι 620 ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας το τελευταίο διάστημα έχουν δεχτεί 500.000 ψηφιακά αιτήματα προς διεκπεραίωση και στόχος είναι να προχωρήσει η Περιφέρεια ακόμη ταχύτερα προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, εκπαιδεύει το ανθρώπινο δυναμικό στις ψηφιακές δεξιότητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ τον τελευταίο χρόνο διοργάνωσε πάνω από 35 εκδηλώσεις, προσελκύοντας σε αυτές 10.000 άτομα από τον επιχειρηματικό και ερευνητικό κλάδο.

Νέο «πάρα πολύ μεγάλο γεγονός» στη Θεσσαλονίκη το 2027

Ένα «πάρα πολύ μεγάλο γεγονός», το οποίο θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα και στόχο έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα που λειτουργούν ανασταλτικά στην έρευνα και την καινοτομία, πρόκειται να διοργανωθεί στις αρχές του 2027 στη Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ανακοίνωσε ο συνιδρυτής της Beyond Expo, Ευάγγελος Παπαχαραλάμπους, γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ), χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αναφερόμενος στη διεθνή έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας Beyond Expo επισήμανε ότι η διοργάνωση, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και προσφέρει το έδαφος για την υπογραφή «πάρα πολλών συνεργασιών» κάθε χρόνο, συνεισφέρει καθοριστικά στην εξωστρέφεια των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων και τη σύνδεσή τους με την αγορά. «Αποτελεί το σημείο όπου μια φορά ετησίως συναντιούνται ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, startups, εμπορικές επιχειρήσεις και Πολιτεία και συζητάνε και αποφασίζουν για το μέλλον του ψηφιακού κόσμου στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το κάθε στέλεχος ή επιχειρηματίας από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που επισκέπτεται την έκθεση, έχει κάποιο πρόβλημα να λύσει για την επιχείρησή του, σε μια εποχή που όποιος δεν χρησιμοποιεί την ΤΝ δεν έχει μέλλον» τόνισε.

Αναφερόμενος ειδικά στο οικοσύστημα τεχνολογίας της Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, αλλά υπάρχουν παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά, όπως η περιορισμένη σύνδεση της έρευνας με την αγορά. «Στα πανεπιστήμια καλλιεργούνται πολύ ωραίες ιδέες, που όμως όταν φτάσουν κοντά στο στάδιο να γίνουν προϊόντα, αντιμετωπίζουν ένα περιβάλλον, που δεν είναι τόσο υποστηρικτικό (…) Το τραπεζικό σύστημα δεν είναι τόσο φιλικό, υπάρχουν αρκετά γραφειοκρατικά θέματα σχετικά με άδειες και αναπτυξιακά προγράμματα αλλά και διαρροή ταλέντων στο εξωτερικό, που έχει περιοριστεί μεν, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει» κατέληξε.

«Χωρίς κριτική σκέψη, η ΤΝ δεν σε κάνει πιο έξυπνο, απλά πιο γρήγορο»

Από την ποιότητα της σκέψης του ανθρώπου που τη χρησιμοποιεί εξαρτάται η πραγματική αξία της ΤΝ, όπως επισήμανε η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΑmCham).

«Χωρίς κριτική σκέψη δεν γίνεσαι πιο έξυπνος χρησιμοποιώντας την ΤΝ, αλλά πιο γρήγορος. Η ΤΝ μπορεί να επιταχύνει την έρευνα, την ανάλυση πληροφοριών και τη σύνθεση της γνώσης, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κρίση, την ευθύνη, την εμπειρία και την κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικών πλαισίων» είπε και συμπλήρωσε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τα εκπαιδευτικά συστήματα σήμερα δεν είναι πώς θα ενσωματώσουν την ΤΝ, αλλά να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη βαθιά, πνευματική σκέψη και την πνευματική κυριαρχία, καθώς και την ικανότητα σύνθεσης ιδεών.

«Οι κοινωνίες που θα αξιοποιήσουν πραγματικά την ΤΝ δεν θα είναι εκείνες που τη χρησιμοποιούν περισσότερο, αλλά όσες εκπαιδεύουν ανθρώπους ικανούς να τη αξιοποιούν σωστά» επισήμανε και συμπλήρωσε ότι η γνώση δεν είναι πλέον σταθερό κεφάλαιο, αλλά ένα δυναμικό σύστημα, για αυτό και η πιο κρίσιμη δεξιότητα σήμερα είναι η ικανότητα να μαθαίνουμε συνέχεια. Η κα Παναγιωτοπούλου γνωστοποίησε ότι τον Μάιο πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 5ο συνέδριο Business Τransformation Stories, το οποίο ακολούθως θα φιλοξενηθεί και στη Θεσσαλονίκη.

Στον πλούτο δισεκατομμυρίων που μπορεί να «κρύβει» η έρευνα στην Ελλάδα, μια χώρα στην οποία όλη η βιομηχανική παραγωγή ανέρχεται σε 8 δισ. ευρώ, αναφέρθηκε ο Βασίλης Γρηγορίου, πρώην πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ένα πρόβλημα για την έρευνα είναι ότι «δεν έχουμε πίστη ότι είμαστε αρκετά καλοί» και αυτό αφορά τόσο τους ίδιους τους ερευνητές, όσο και την Πολιτεία και την κοινωνία.

Πρόσθεσε πάντως πως αυτή τη στιγμή υπάρχει πλέον στη χώρα πληθώρα funds (επενδυτικών ταμείων), τα οποία επιτρέπουν σε ερευνητές-τριες και ιδίως ανθρώπους που φτιάχνουν λογισμικό να ιδρύσουν τις δικές τους εταιρείες, απελευθερώνοντας έτσι και την εργασία με θετικό τρόπο, καθώς δεν εξαρτώνται από εργοδότες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ