Βλ. Πούτιν σε Ντ. Τραμπ: Έτοιμοι να «προμηθεύσουμε με πετρέλαιο την αμερικανική και την παγκόσμια αγορά»

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή στον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να “προμηθεύσει με πετρέλαιο την αμερικανική και την παγκόσμια αγορά” εν μέσω της κρίσης καυσίμων.

“Η ρωσική πλευρά επανέλαβε τη βούλησή της να προμηθεύσει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στην αμερικανική αγορά και στην παγκόσμια αγορά”, δήλωσε το Κρεμλίνο μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών, επιβεβαιώνοντας ανακοίνωση που είχε κάνει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να άρχισε την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες τον Οκτώβριο, μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου Ντόναλντ Τραμπ.

Δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, καθώς τα διυλιστήρια επαναλειτουργούν μετά τις εργασίες συντήρησης.