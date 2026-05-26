Βιβλίο εμπόρου 800 ετών βρέθηκε σχεδόν άθικτο μέσα σε μεσαιωνική τουαλέτα στη Γερμανία

Αρχαιολόγοι στη Γερμανία ανακάλυψαν ένα σπάνιο μεσαιωνικό σημειωματάριο εμπόρου μέσα σε αποχωρητήριο του 14ου αιώνα. Το εύρημα, που διατηρήθηκε σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση παρά τις δύσοσμες συνθήκες, ίσως αποκαλύψει πολύτιμες λεπτομέρειες για την καθημερινή ζωή στον Μεσαίωνα.

Μια ανακάλυψη που οι αρχαιολόγοι χαρακτηρίζουν μοναδική ήρθε στο φως στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία της Γερμανίας, όπου εντοπίστηκε σχεδόν άθικτο ένα μεσαιωνικό σημειωματάριο εμπόρου μέσα σε αποχωρητήριο ηλικίας περίπου 800 ετών.

Το μικρό βιβλίο, κατασκευασμένο από δέρμα, ξύλο και κερί, βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην πόλη Πάντερμπορν και πλέον συντηρείται από τον οργανισμό Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) στο Μίνστερ.

Μεσαιωνική τουαλέτα,. Denkmal3d, Heike Tausendfreund

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα, καθώς πρόκειται για το μοναδικό βιβλίο αυτού του τύπου που έχει εντοπιστεί σε τόσο καλή κατάσταση στην περιοχή.

«Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά για τους αρχαιολόγους οι μεσαιωνικές τουαλέτες είναι σχεδόν πάντα θησαυροφυλάκια ευρημάτων», δήλωσε η αρχαιολόγος Barbara Rüschoff-Parzinger. «Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που βρίσκουμε ένα ολόκληρο βιβλίο διατηρημένο έτσι».

Το σημειωματάριο αποτελείται από δέκα σελίδες με κερωμένες επιφάνειες γραφής, ενώ ήταν δεμένο με δερμάτινο κάλυμμα και προστατευμένο μέσα σε συμπαγή μάζα υγρού χώματος.

Το σημειωματάριο. LWL

Οι συντηρητές εξηγούν ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες υγρασίας και το έδαφος της περιοχής συνέβαλαν καθοριστικά στη διατήρησή του επί επτά έως οκτώ αιώνες.

«Όταν καθαρίσαμε το αντικείμενο στο εργαστήριο, καταλάβαμε τι ακριβώς ήταν. Και, πράγματι, ακόμη και μετά από τόσους αιώνες μέσα στη λεκάνη, εξακολουθούσε να έχει μια μάλλον δυσάρεστη μυρωδιά», ανέφερε η συντηρήτρια Susanne Bretzel.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το βιβλίο πιθανότατα ανήκε σε έμπορο της εποχής, καθώς εκείνοι ήταν από τους λίγους ανθρώπους στον Μεσαίωνα που γνώριζαν γραφή και ανάγνωση.

Το πώς κατέληξε μέσα στο αποχωρητήριο παραμένει άγνωστο. Οι αρχαιολόγοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έπεσε εκεί κατά λάθος.

Η εξωτερική δερμάτινη επιφάνεια φέρει διακοσμητικά μοτίβα με κρίνα, σύμβολα που στον Μεσαίωνα συνδέονταν με τη βασιλική εξουσία, την αγνότητα και την υψηλή κοινωνική τάξη.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η περαιτέρω ανάλυση ίσως αποκαλύψει ακόμη και τον τόπο κατασκευής του αντικειμένου, ενώ εξετάζεται και το κείμενο που έχει διασωθεί στις κέρινες επιφάνειες.

Η αποκρυπτογράφηση, ωστόσο, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες υψηλής ανάλυσης προκειμένου να καταφέρουν να διαβάσουν πλήρως το περιεχόμενο.

Αν αυτό επιτευχθεί, το μικρό βιβλίο που επέζησε επί αιώνες μέσα σε μια μεσαιωνική τουαλέτα ίσως προσφέρει ένα σπάνιο παράθυρο στην καθημερινότητα, το εμπόριο και την κοινωνική ζωή της