Βιβλίο απο τον Στέλιο Μαυρίδη για τις δημόσιες συμβάσεις

Aπο τις εκδόσεις “Νομική Βιβλιοθήκη” κυκλοφόρησε το βιβλίο του Στέλιου Μαυρίδη “Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών”.

Το έργο πραγματεύεται ζητήματα που άπτονται της ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων

συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. Προσεγγίζει και ερμηνεύει τόσο διαχρονι-

κά ζητήματα, όσο και τις νέες εξελίξεις, μέσα από θεωρητική ανάλυση, περιπτωσιολογία και

νομολογία και επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, ιδίως, στα εξής ερωτήματα:

| Ποια είναι η έννοια της δημόσιας σύμβασης προμήθειας και υπηρεσίας και ποια της

μεικτής σύμβασης;

| Ποια είναι η διαδικασία από την υποβολή της προσφοράς μέχρι και την κατάρτιση της

δημόσιας σύμβασης;

| Πώς και σε ποιο χρόνο εκτελούνται οι δημόσιες συμβάσεις προμήθειας και υπηρεσίας;

| Πώς διενεργείται η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου;

| Ποιες είναι οι κυρώσεις που ενδέχεται να υποστεί ο ανάδοχος από την πλημμελή εκτέλεση

των συμβατικών υποχρεώσεων;

| Ποια είναι τα μέσα άμυνας του αναδόχου από βλαπτικές πράξεις και παραλείψεις της

αναθέτουσας αρχής κατά την ανάθεση και εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης;

| Πότε ασκείται το ένδικο βοήθημα της προσφυγής και πότε της αγωγής; Ποιες είναι οι

προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής;

Συνεργάτες του έργου ειναι οι Ιωάννα Συκούδη, Ιωάννα Πουλικίδου, Εύα Στάθη και Ελένη Τζιμαράκα ενώ προλογίζει η αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου.

Ο Στέλιος Μαυρίδης ειναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Επίκουρος Καθηγητής ∆ημοσιονομικού ∆ικαίου και Ε.Ο.∆ και έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.