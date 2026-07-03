Βιβή Κουρτίδου η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας – Ομόφωνη η εκλογή του νέου Προεδρείου – Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα

Με ομόφωνες αποφάσεις εξελέγη το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, τις οποίες καταδίκασαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέγη η Βιβή Κουρτίδου, έπειτα από πρόταση της περιφερειάρχη Αθηνάς Αηδονά και της παράταξης «Αλληλεγγύη». Στη θέση της αντιπροέδρου επανεκλέχθηκε η Κέλλυ Βαλταδώρου από την παράταξη «Πράξεις για τη Μακεδονία», ενώ γραμματέας εξελέγη ο Γιώργος Χαβατζάς από τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Στην Περιφερειακή Επιτροπή εξελέγησαν από την παράταξη «Αλληλεγγύη» οι Συμέλα Κυριακίδου, Λευτέρης Κυρίζογλου, Θανάσης Λιακόπουλος, Στέργιος Μπουρτζίλας, Κώστας Πάλλας και Νατάσα Σωτηριάδου. Από την αντιπολίτευση εξελέγησαν ο επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Γιάννης Μυλόπουλος, ο επικεφαλής της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία» Χρήστος Παπαστεργίου, ο Φώτης Φωτιάδης από την ίδια παράταξη και ο Γιώργος Χαβατζάς από τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Η περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο Θεόδωρο Μητράκα για την προσφορά και τη θεσμική του παρουσία, επισημαίνοντας ότι υπηρέτησε με συνέπεια τη δέσμευσή του για ένα Περιφερειακό Συμβούλιο με ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα, συνεχάρη τη Βιβή Κουρτίδου για την εκλογή της, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει την παράδοση συνεργασίας, διαλόγου και σεβασμού όλων των απόψεων.

Η νέα πρόεδρος Βιβή Κουρτίδου ευχαρίστησε την περιφερειάρχη για την πρόταση και το σύνολο των περιφερειακών συμβούλων για την ομόφωνη ψήφο εμπιστοσύνης, τονίζοντας ότι θα εργαστεί, ώστε το Περιφερειακό Συμβούλιο να συνεχίσει να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες, ήθος, συνεργασία και γνώμονα το συμφέρον των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας.

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρόεδρος Θεόδωρος Μητράκας ευχαρίστησε την περιφερειάρχη και όλες τις παρατάξεις για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που υπήρξε κατά τη διάρκεια της θητείας του, υπογραμμίζοντας ότι η διάθεση συνεννόησης και η ουσιαστική αντιπολίτευση συνέβαλαν στη δημοκρατική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου.