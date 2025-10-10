Βηρυτός και Δαμασκός δηλώνουν ότι ανοίγουν νέα σελίδα στις σχέσεις τους

Ο Λίβανος και η Συρία δήλωσαν σήμερα ότι ανοίγουν μια νέα σελίδα στις σχέσεις τους κατά την επίσκεψη του επικεφαλής της συριακής διπλωματίας, από τον οποίο η Βηρυτός ζητεί να ρίξει φως στις πολιτικές δολοφονίες στη χώρα που αποδίδονται στη φατρία Άσαντ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σαϊμπάνι είναι ο πρώτος Σύρος υψηλόβαθμος αξιωματούχος που μεταβαίνει στον Λίβανο μετά την ανάληψη της εξουσίας στη Δαμασκό από έναν συνασπισμό ισλαμιστών ο οποίος ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Υπό τη διακυβέρνηση της οικογένειας Άσαντ, η Συρία ασκούσε μεγάλη επιρροή στον Λίβανο επί δεκαετίες και κατηγορείτο για τη δολοφονία πολλών Λιβανέζων αξιωματούχων.

«Ανοίξαμε σήμερα μια νέα σελίδα στις σχέσεις μεταξύ της Συρίας και του Λιβάνου», δήλωσε ο Σύρος υπουργός μετά μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ.

Χαρακτήρισε την επίσκεψή του «ιστορική», προσθέτοντας ότι η Δαμασκός δεσμεύεται να «σεβαστεί την κυριαρχία του Λιβάνου» και την αρχή της «μη ανάμιξης» στις υποθέσεις της γειτονικής της χώρας.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο οποίος επίσης έκανε δεκτό τον Σύρο υπουργό, δήλωσε ότι η επίσκεψη αυτή έχει στόχο την «ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο αδελφών χωρών στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της μη ανάμιξης».

Οι επαφές επικεντρώθηκαν στη διευθέτηση του θέματος των Σύρων φυλακισμένων στον Λίβανο, στους τρόπους ενθάρρυνσης της επιστροφής των προσφύγων και στον έλεγχο των κοινών τους συνόρων προκειμένου να αποτραπεί το λαθρεμπόριο.

Πρόοδος στο θέμα των κρατουμένων

Ο Σύρος υπουργός δήλωσε ότι «σημείωσαν μεγάλη πρόοδο» οι συζητήσεις για το θέμα των Σύρων φυλακισμένων στον Λίβανο, των οποίων την απελευθέρωση απαιτεί η Δαμασκός.

Λιβανέζος δικαστικός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι περίπου 2.250 Σύροι κρατούνται στις ασφυκτικά γεμάτες φυλακές του Λιβάνου.

Ο Λίβανος δηλώνει ότι είναι έτοιμος να παραδώσει στη Συρία περίπου 700 μεταξύ αυτών, αλλά ότι είναι απαραίτητη προηγουμένως η σύναψη νέας δικαστικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Λίβανος ζητεί από τις νέες συριακές αρχές πληροφορίες για τις πολλές πολιτικές δολοφονίες που αποδίδονται στη Δαμασκό, από την εποχή της μεγάλης επιρροής που ασκούσε στον Λίβανο και μετά την αναχώρηση των στρατευμάτων της το 2025, δήλωσε ο Λιβανέζος υπουργός Δικαιοσύνης Αντελ Νάσαρ.

«Ζητήσαμε όλες τις πληροφορίες τις οποίες διαθέτει η συριακή πλευρά για τις δολοφονίες που έλαβαν χώρα στον Λίβανο», δήλωσε, απαριθμώντας τον κατάλογο με τα ονόματα πολλών προσωπικοτήτων που δολοφονήθηκαν, ανάμεσά τους ο πρώην πρωθυπουργός Ραφίκ Χαρίρι. Δήλωσε ότι η συριακή πλευρά «επέδειξε συνεργασία» στο θέμα αυτό.

Στις συνομιλίες εξετάστηκε επίσης το θέμα της επιστροφής των Σύρων προσφύγων, εκ των οποίων ο Λίβανος φιλοξενεί 1,3 εκατομμύριο, οι οποίοι έφυγαν από τη Συρία μετά τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε έπειτα από την καταστολή λαϊκής εξέγερσης κατά του καθεστώτος Άσαντ το 2011. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 294.000 από τους πρόσφυγες αυτούς στον Λίβανο επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ.

Ο Σαϊμπάνι δήλωσε ότι η χώρα του εξετάζει επί του παρόντος «σχέδια με διεθνή υποστήριξη για την αξιοπρεπή» επιστροφή των προσφύγων.

Υπογράμμισε εξάλλου «την ανάγκη ελέγχου των συνόρων» που είναι διαπερατά μεταξύ των δύο χωρών.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, οι δρόμοι εφοδιασμού της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, συμμάχου του έκπτωτου συριακού καθεστώτος, έχουν κοπεί και αρκετές απόπειρες λαθρεμπορίου όπλων με προορισμό τον Λίβανο απετράπησαν σύμφωνα με τις συριακές αρχές.