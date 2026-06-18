Βίντεο Μητσοτάκη για το PosoKanei: Η αγορά πλέον γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα

Βίντεο μέσω Instagram ανάρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο οποίο παρουσιάζει τη νέα ψηφιακή εφαρμογή PosoKanei, μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές σε χιλιάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Στο βίντεο του, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει χαρακτηριστικά: «πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου».

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά, επισημαίνοντας: «Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση», ενώ προσθέτει πως «προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί, όμως, ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακριβείας».

Αναφερόμενος στον ρόλο της αγοράς, τονίζει επίσης: «Το πιο σημαντικό είναι ότι η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινα και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική».

Η νέα υπηρεσία αποτελεί μετεξέλιξη του e-Καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας PosoKanei και εφαρμογής για κινητές συσκευές, χωρίς απαίτηση δημιουργίας λογαριασμού.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν λίστες αγορών, να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού ανά κατάστημα, να εντοπίζουν οικονομικότερες επιλογές και να παρακολουθούν την πορεία των τιμών σε βάθος δύο μηνών, ενώ παρέχεται και δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Δείτε το βίντεο εδώ:

https://www.instagram.com/kyriakos_/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AGp6ql3WQL-LEgbIF3LOleK