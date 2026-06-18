Βίκη Τζίκα: Η γυναίκα που έφερε ελικόπτερο για να σώσει έναν γάμο

Λίγες φορές ακούς κάποιον να μιλάει για τη δουλειά του με τόση σιγουριά και πάθος. Η Βίκη Τζίκα, μία από τις κορυφαίες wedding planners της Ελλάδας και ψυχή της εταιρείας Organize That από τη Θεσσαλονίκη, ήταν καλεσμένη σε podcast της Ελληνικής Ένωσης Επαγγελματιών Destination Planners (GDPA) — και κατάφερε σε λίγα μόλις λεπτά να συμπυκνώσει το γιατί η Ελλάδα είναι παγκόσμιος προορισμός για γάμους.

«Η Ελλάδα τα έχει όλα — δεν έχει να ζηλέψει τίποτα»

Η ατάκα που έμεινε ήταν αφοπλιστική στην απλότητά της. «Θέλεις κάστρο, θα σου βρω. Θέλεις μεσαιωνικό στυλ, θα σου βρω. Θέλεις γαλάζια νερά, θα στα βρω», είπε η Τζίκα, περιγράφοντας πώς η χώρα μπορεί να καλύψει κάθε όνειρο ζευγαριού. Από τα Ζαγοροχώρια και το Νυμφαίο μέχρι την Πελοπόννησο και τα νησιά, η ίδια επιμένει ότι «η δύναμη του τοπίου» είναι αυτή που χαρίζει σε έναν γάμο μια εμπειρία που μόνο αυθεντική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Και το συμπέρασμά της ήταν ξεκάθαρο: η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα από άλλους διεθνείς προορισμούς.

Το μυστικό; Φιλοξενία και «έξω καρδιά»

Ερωτηθείσα για το τι κάνει τη χώρα να ξεχωρίζει, η Βίκη Τζίκα δεν δίστασε: η φιλοξενία και η διάθεση του Έλληνα να ευχαριστήσει τον άνθρωπο που έρχεται. Συνδυάζοντάς τα με τον επαγγελματισμό που πλέον υπάρχει στον κλάδο, μίλησε για το πασίγνωστο «Greek do it better» — οι πελάτες έρχονται στην Ελλάδα πιστεύοντας ότι εδώ μπορούν να γίνουν τα πάντα. «Με την έξω καρδιά διάθεση θα πετύχουμε αυτό που ονειρεύεσαι», τόνισε.

Η εμπειρία δεν αγοράζεται

Εκεί όμως που φάνηκε το βάθος της ως επαγγελματίας, ήταν στην κουβέντα για το τι κάνει έναν planner αληθινά κορυφαίο. Για τη Βίκη Τζίκα, η απάντηση είναι μία: η εμπειρία και η ψυχραιμία που σου επιτρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε απρόοπτο. «Κανένα χαρτί, κανένας άλλος τρόπος δεν υπάρχει, παρά μόνο τα χρόνια της δουλειάς», σημείωσε χαρακτηριστικά — μιλώντας για τραγικά απρόοπτα, από χαλασμένα ψυγεία μέχρι ελικόπτερα που χρειάστηκε να φέρει για να σωθεί μια διοργάνωση.

Και αν αναρωτιέστε γιατί επιλέγει συστηματικά τους πιο δύσκολους, «κρυμμένους» προορισμούς, το παραδέχεται με χαμόγελο: «Μας αρέσουν τα δύσκολα. Θέλουμε το κάτι ξεχωριστό, μας αρέσει το challenge.»

Κλείνοντας, η Βίκη Τζίκα άφησε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για όσους ονειρεύονται τον γάμο τους στην Ελλάδα: όποια κι αν είναι η ανάγκη, όποια κι αν είναι η διάθεση, υπάρχουν επαγγελματίες έτοιμοι να την καλύψουν — σε κάθε άκρη της χώρας.