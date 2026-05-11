Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης – Βελτιώθηκε η κατάσταση της υγείας του

Μετά από σχεδόν έναν μήνα νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού, ο Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε από τη ΜΕΘ καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε βελτίωση.

Στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξεδόθη σήμερα το μεσημέρι από τον Ευαγγελισμό αναφέρεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης εξήλθε της ΜΕΘ, αφού παρουσίασε σημάδια βελτίωσης.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός στις 15 Απριλίου, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο Γιώργος Μυλωνάκκης υπέστη ρήξη ανευρύσμαστος εγκεφάλου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.