Βγήκαν οι βαθμολογίες για τις Πανελλαδικές 2026

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Δείτε εδώ τις βαθμολογίες

Οι καταστάσεις που αναρτήθηκαν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση.

Πότε ξεκινά η υποβολή του Μηχανογραφικού

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, το Υπουργείο Παιδείας θα δημοσιοποιήσει τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων και των Παράλληλων Μηχανογραφικών. Οι υποψήφιοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τις ακριβείς ημερομηνίες και τις σχετικές προθεσμίες.

Πότε αναμένονται οι Βάσεις 2026

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων, το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στην επεξεργασία των στοιχείων και στην ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής 2026. Παραδοσιακά, οι βάσεις ανακοινώνονται προς τα τέλη Ιουλίου, οπότε οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν σε ποια Σχολή ή Τμήμα εισάγονται.