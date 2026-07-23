Βγήκαν οι βάσεις των ΑΕΙ για το 2026, πώς μπορούν να τις δουν οι υποψήφιοι

Βγήκαν τα αποτελέσματα για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών 2026 σχετικά με τις σχολές που έχουν περάσει.

Στους υποψηφίους ήρθε SMS που τους ενημέρωνε σε ποιο πανεπιστήμιο της χώρας έχουν περάσει.

Βάσεις 2026: Πού μπορείτε να τις δείτε

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Ονομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας έχουν λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε ώρες αυξημένης κίνησης ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση στην αποστολή των μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο.

Οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα λύκεια, αποκλειστικά με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.

Αν η ιστοσελίδα «πέσει», μην πανικοβληθείτε

Τα πρώτα λεπτά μετά την ανακοίνωση παρατηρείται κάθε χρόνο πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου.

Αν η σελίδα καθυστερεί να ανοίξει, ανανεώστε μετά από λίγα λεπτά. Αποφύγετε τις συνεχείς ανανεώσεις. Χρησιμοποιήστε διαφορετική συσκευή ή άλλο πρόγραμμα περιήγησης. Ελέγξτε και το SMS, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ομαλή λειτουργία αποκαθίσταται πολύ γρήγορα.

Τι δείχνουν οι τελευταίες εκτιμήσεις

Μέχρι και την παραμονή της ανακοίνωσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναλυτές συμφωνούσαν ότι η φετινή εικόνα δεν αναμένεται να χαρακτηρίζεται από ακραίες ανατροπές αλλά από στοχευμένες μεταβολές ανά επιστημονικό πεδίο.

Ειδικότερα, οι κυριότερες τάσεις που έχουν καταγραφεί είναι οι εξής:

-Ιατρικές Σχολές: μικρή άνοδος ή σταθεροποίηση στις υψηλόβαθμες σχολές.