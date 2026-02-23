Βέτο από την Ουγγαρία στο 20ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας – Κάλας: «Στέλνουμε λάθος μήνυμα»

H Ε.Ε. δεν κατάφερε να εγκρίνει το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών την Καθαρά Δευτέρα (23/1), αφού η Ουγγαρία άσκησε βέτο, δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας αμέσως μετά από την συνεδρίαση.

Το πακέτο είχε ως στόχο να στείλει ένα «ισχυρό μήνυμα» στη Μόσχα ενόψει της 24ης Φεβρουαρίου, που σηματοδοτεί τέσσερα χρόνια από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Δυστυχώς, δεν καταλήξαμε σε συμφωνία για το 20ό πακέτο κυρώσεων», δήλωσε η Κάλας. «Αυτό είναι ένα πισωγύρισμα και ένα μήνυμα που δεν θέλαμε να στείλουμε σήμερα, αλλά το έργο συνεχίζεται», τόνισε η Κάλας.

Το βέτο υπογραμμίζει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Κιέβου, Βουδαπέστης και Μπρατισλάβα για το ρωσικό πετρέλαιο.

Ο αγωγός Ντρουζμπα — μια σημαντική διαδρομή που μεταφέρει ρωσικό αργό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία — έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τα τέλη Ιανουαρίου μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία κατηγόρησαν την Ουκρανία ότι καθυστερεί τις επισκευές, ισχυρισμό που απέρριψε το Κίεβο στις 21 Φεβρουαρίου. Ως αντίποινα, η Βουδαπέστη δεσμεύτηκε να εμποδίσει την υιοθέτηση νέων κυρώσεων μέχρι να αποκατασταθούν οι προμήθειες.

«Η Ουκρανία συμπεριφέρεται με πολύ εχθρικό τρόπο απέναντι στην Ουγγαρία. Παρακαλώ ρωτήστε τους Ουκρανούς γιατί σταμάτησαν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Σίγιαρτο πριν από τη σύνοδο, παραβλέποντας το γεγονός ότι η λειτουργία του αγωγού είχε σταματήσει λόγω ρωσικής επίθεσης.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά.

«Από σήμερα, εάν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.

Τι προέβλεπε το 20ο πακέτο κυρώσεων

Μία βασικήν πρόβλεψη των κυρώσεων περιελάμβανε την πλήρη απαγόρευση παροχής θαλάσσιων υπηρεσιών στη Ρωσία, σε συντονισμό με τους εταίρους της G7. Η κίνηση αυτή θα απαγόρευε στις ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν αποστολή, ασφάλιση και χρηματοδότηση για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, ανεξαρτήτως τιμής.

Το πακέτο επεδίωκε επίσης να επεκτείνει τους περιορισμούς στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, επιβάλλοντας κυρώσεις σε 43 επιπλέον πλοία και απαγορεύοντας τις υπηρεσίες συντήρησης για δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν LNG και παγοθραυστικά.

Στο στόχαστρο και ο τραπεζικός τομέας της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων σε 20 περιφερειακές τράπεζες, περιορισμών σε κανάλια που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων και κυρώσεων για τράπεζες τρίτων χωρών που διευκολύνουν το παράνομο εμπόριο.

Όλες οι κυρώσεις της ΕΕ απαιτούν ομόφωνη έγκριση από τα κράτη μέλη για να τεθούν σε ισχύ.