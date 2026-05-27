ΒΕΘ: Ζητά μείωση ΥΚΩ και για τις βιοτεχνίες στη Θεσσαλονίκη

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) ζητά την επέκταση του μέτρου μείωσης κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις εντάσεως ενέργειας, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου για τη βιομηχανία.

Το αίτημα διατυπώνεται με επιστολή προς τους υπουργούς Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, επισημαίνει ότι οι μικρές και πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα από το υψηλό ενεργειακό κόστος, καθώς δεν διαθέτουν επαρκείς μηχανισμούς αντιστάθμισης.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι πολλές επιχειρήσεις μεταποίησης είναι ενεργοβόρες, ωστόσο οι ΚΑΔ τους δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες που δικαιούνται τις σχετικές ελαφρύνσεις.

Το ΒΕΘ τονίζει πως η επέκταση του μέτρου θα προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανάσα στις βιοτεχνίες, οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί από τις διαδοχικές κρίσεις και την άνοδο του ενεργειακού κόστους.