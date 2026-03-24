ΒΕΘ: Θετικά τα μέτρα, αλλά απαιτείται άμεση μείωση του ενεργειακού κόστους για τις ΜμΕ

«Η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία. Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, δημιουργούν ένα περιβάλλον αστάθειας, το οποίο μεταφέρεται άμεσα στο κόστος παραγωγής, στις τιμές και τελικά στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων» αναφέρει σε ανακοίνωση του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας πως «ορθά η κυβέρνηση επέλεξε να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις από τη διεθνή άνοδο της τιμής του πετρελαίου, οι οποίες επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα».

Ωστόσο όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος «αν και τα μέτρα στήριξης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις απώλειες της κρίσης, που θέτει σε νέα αναταραχή τον επιχειρηματικό κόσμο, ενώ κρίσιμη είναι η άμεση μείωση του ενεργειακού κόστους. Κατά συνέπεια πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα στήριξης για βιοτεχνικές επιχειρήσεις εντάσεως ενέργειας όπως αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, στεγνοκαθαριστήρια, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορέσουν να αντέξουν σε νέες μεγάλες υποχρεώσεις».

«Αναμφίβολα τα μέτρα που ελήφθησαν λειτουργούν ως δίχτυ προστασίας, ειδικά σε μια περίοδο έντονων και απρόβλεπτων εξωτερικών κραδασμών. Όμως η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει πως τα μέτρα με προσωρινό χαρακτήρα, όσο χρήσιμα και αν είναι, δεν αποτελούν έρεισμα για μια ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία. Πρέπει να γίνει κατανοητό πως η επιχειρηματικότητα δεν αναζητά μόνο βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά και μια σαφή στρατηγική προοπτικής. Κομβικό ρόλο σε αυτή την προοπτική διαδραματίζει το κόστος ενέργειας, το οποίο χαρακτηρίζεται ως κρίσιμος παράγοντας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η μετάβαση από τα έκτακτα μέτρα σε μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις αποτελεί τη βασική πρόκληση της επόμενης περιόδου» , σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος προσθέτοντας πως η κρίση που βιώνουμε εκ νέου, πως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με εθνικά εργαλεία.

«Η Ευρώπη θα πρέπει πέρα από καλές προθέσεις και συζητήσεις επί συζητήσεων να κινηθεί συλλογικά και αποφασιστικά, διαφορετικά κάθε κράτος-μέλος θα προσπαθεί μόνο του με διαφορετικό τρόπο να διαχειριστεί το ίδιο πρόβλημα, που όμως το υπερβαίνει» καταλήγει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.