ΒΕΘ: Σημαντική στιγμή για τη χώρα η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

Την ικανοποίηση του για την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroupεξέφρασε με επιστολή του προς τον ίδιο, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας πως «είναι σημαντικό άξιοι Έλληνες να αναλαμβάνουν κρίσιμες θέσεις».

«Αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη της θετικής διαδρομής της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, καθώς ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκεται στην πλέον νευραλγική θέση της Ευρώπης, και το πιο σημαντικό με ομόφωνη εκλογή» αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας πως δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως «μία δεκαετία νωρίτερα η χώρα μας βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής, με κλειστές τράπεζες, ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ. Κι όμως, ο άλλοτε “παρίας” της Ευρώπης ανήλθε στην κορυφή του συμβουλίου Οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου».

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογραμμίζει την ανάγκη εξεύρεσης αποτελεσματικών λύσεων για τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες, μεταξύ αυτών η ακρίβεια και το στεγαστικό, αλλά και αναφορικά με τη στρατηγική ενίσχυση της Ε.Ε. απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά.

«Η προώθηση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων, που θα συμβάλουν στη θεσμική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο της Ε.Ε. και κατ’ επέκταση της Ελλάδας είναι υψίστης σημασίας» καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Παπαδόπουλος.