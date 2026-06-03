ΒΕΘ προς δήμους: Βάλτε φρένο στις υπέρογκες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη – Πλήττουν τη βιωσιμότητα των βιοτεχνιών

Τη σημασία της ανταποδοτικότητας των δημοτικών τελών, αλλά και την ανάγκη εκλογίκευσης αυτών επισημαίνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τους δημάρχους του νομού Θεσσαλονίκης, προτείνοντας παράλληλα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή.

Αιτία της επιστολής στάθηκαν τα κατ ´ επανάληψη παράπονα μελών – επιχειρήσεων του ΒΕΘ, αναφορικά με τα υψηλά δημοτικά τέλη και τις αναιτιολόγητες αυξήσεις αυτών, ακόμη και σε περιπτώσεις, που λόγω αδυναμίας των δήμων, δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα προς τις επιχειρήσεις, ή ακόμη και όταν επιχειρηματίες με δικό τους, υψηλό, κόστος, προχώρησαν στον εξωραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου των επιχειρήσεων τους. Την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές από επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΘ, πως δήμοι τους ζητούν αναδρομικά δημοτικά τέλη προηγούμενων ετών.

«Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας μας και δη ο μικρομεσαίος βιοτεχνικός, ταλανίζεται από σωρεία ανατιμήσεων και επιβαρύνσεων, τόσο στον τομέα της ενέργειας και των πρώτων υλών, όσο και του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, γεγονός που δημιουργεί έναν μόνιμο πονοκέφαλο την ώρα που η αγοραστική δύναμη έχει εξανεμιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι τα υψηλά δημοτικά τέλη απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων –καθιστώντας αυτές ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστικές συγκριτικά με άλλων χωρών– παρακαλούμε να υπάρξει εκλογίκευση τους» αναφέρεται στην επιστολή.

Στο πλαίσιο αυτό το ΒΕΘ ζητά:

–Την επανεξέταση και εκλογίκευση των υπέρογκων αυξήσεων.

–Τον έλεγχο της ανταποδοτικότητάς τους για τις επιχειρήσεις.

–Τον καθορισμό ανώτατων ορίων αύξησής (πχ με γνώμονα τον πληθωρισμό).

–Τη λήψη ειδικής μέριμνας για περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν προχωρήσει στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών, με δική τους υψηλή επιβάρυνση.

«Δεν είμαστε αντίθετοι στην επιβολή δημοτικών τελών, ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όσο και η αυστηρή τήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας των επιβαρύνσεων αυτών. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη πως οι επιχειρήσεις αποτελούν ζωντανό κύτταρο που ενισχύει τις τοπικές οικονομίες, ενώ οι εργαζόμενοι αυτών αποτελούν και καταναλωτές των περιοχών, τονώνοντας και οι ίδιοι με τη σειρά τους τους δήμους, στους οποίους απασχολούνται και ζουν» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, που υπογράφει την επιστολή.