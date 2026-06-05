ΒΕΘ: Όχι στον αποκλεισμό από τα χρηματοδοτικά προγράμματα

Τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δη των βιοτεχνικών από χρηματοδοτικά προγράμματα, ζητώντας παράλληλα την άρση των περιορισμών αυτών, επισημαίνει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος με επιστολές του προς τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση και την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογραμμίζει την ανάγκη ισότιμης πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και στους ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο πρόεδρος του ΒΕΘ τονίζει πως «η πρόσβαση των ΜμΕ σε προγράμματα χρηματοδότησης είναι μείζονος σημασίας για τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σε μια περίοδο κατά την οποία χιλιάδες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο λειτουργικό κόστος, περιορισμένη ρευστότητα και σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό, κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκτά καθοριστική σημασία για την επόμενη ημέρα του επιχειρείν».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στις επιστολές αναφέρονται το πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027» που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ, για την επισιτιστική βοήθεια μέσω vouchers που αφορά σε δικαιούχους με πολύ χαμηλό εισόδημα.

«Η στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελεί θεμελιώδη αξία και στεκόμαστε, διαχρονικά, στο πλευρό των υπουργείων σε οποιαδήποτε δράση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα τα vouchers αφορούν σε προϊόντα που βρίσκονται σε super markets ή σε οπωροπωλεία. Ωστόσο στο εν λόγω πρόγραμμα θα μπορούσαν να ενταχθούν και μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων» αναφέρεται στην επιστολή προτρέποντας την κα. Μιχαηλίδου να συμπεριλάβει τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο τροφίμων ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, σε επόμενα προγράμματα.

Ειδική αναφορά γίνεται και στο πρόγραμμα “Παράγουμε στην Ελλάδα” από το οποίο εξαιρούνται ΚΑΔ στους οποίους δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις μέλη του ΒΕΘ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΒΕΘ είναι αδιανόητο να μη δίνεται η δυνατότητα σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς και της απασχόλησης να συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

«Οι επιχειρήσεις δίνουν καθημερινά μάχη για να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, να εκσυγχρονιστούν και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής. Δυστυχώς με τον κατ´ επανάληψη αποκλεισμό μικρομεσαίων από προγράμματα – κάποια εκ των οποίων αφορούν, αποκλειστικά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις – δημιουργείται η αίσθηση ότι συγκεκριμένοι κλάδοι απολαμβάνουν διαρκώς προνομιακής μεταχείρισης, ενώ άλλοι συστηματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση πολύτιμων πόρων ανάπτυξης» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.