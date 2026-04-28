ΒΕΘ και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση των ΜμΕ

Στην ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων στοχεύει το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο υπέγραψαν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB.

Πιο συγκεκριμένα, τα συνεργαζόμενα μέρη συμπράττουν με σκοπό τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσω της προώθησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ, της διευκόλυνσης πρόσβασης των επιχειρήσεων σε γνώση και δίκτυα, καθώς και της ενίσχυσης της επιχειρηματικής καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της εξωστρέφειας.

«Η συνεργασία μας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί μια στρατηγική κίνηση προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθειά μας ως ΒΕΘ να συμβάλουμε στην ανάδειξη λύσεων χρηματοδότησης, ειδικά σχεδιασμένες για τα μεγέθη και τις ανάγκες της μικρής επιχείρησης που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών – μελών μας» σημείωσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB, Ισμήνη Παπακυρίλλου παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει η HDB για τη στήριξη και την ευνοϊκή χρηματοδότηση των ΜμΕ. «Η ενίσχυση των ΜμΕ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΑΤ. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της βιοτεχνίας – που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της οικονομίας-για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της μέσα από τη διαμόρφωση στοχευμένων δράσεων και εργαλείων που απευθύνονται στις ανάγκες των ΜμΕ » ανέφερε η κα. Παπακυρίλλου.

Τι προβλέπει το MoU

Το αντικείμενο της συνεργασίας εδράζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: