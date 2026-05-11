ΒΕΘ: Η …αερομαχία Ryanair – Fraport πλήγωσε τη Θεσσαλονίκη – Ανάγκη συντονισμένων κινήσεων για την επόμενη ημέρα

«Η ανακοίνωση της Ryanair για κλείσιμο της βάσης της από τον Οκτώβριο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αποτελεί, αναντίρρητα, πλήγμα για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, ωστόσο ζητούμενο, πλέον, αποτελεί η επόμενη ημέρα, για την οποία πρέπει όλοι να εργαστούμε και πρωτίστως οι άνθρωποι του κλάδου μεθοδικά για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ελκυστικότητας της» σχολιάζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος αναφερόμενος στις πρόσφατες ανακοινώσεις της ιρλανδικής low cost αεροπορικής εταιρείας.

«Πρόκειται για μια σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε δύο ιδιωτικές εταιρείες, Ryanair και διαχειρίστριας εταιρείας του «Μακεδονία», Fraport, η οποία πλήττει τον τουρισμό, την ώρα που η Θεσσαλονίκη είχε βρει, τα τελευταία χρόνια, ένα συνεπή και συνεχώς αναπτυσσόμενο βηματισμό. Το ζήτημα είναι να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη και να γίνουν συντονισμένες, ουσιαστικές και άμεσες κινήσεις ώστε να υπάρξει προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών που είτε δεν έχουν πτητικό έργο μέσω του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, είτε έχουν και επιθυμούν να το διευρύνουν» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας πως «οι πόλεις που θέλουν πραγματικά να είναι ανταγωνιστικές δεν μπορούν να λειτουργούν αποσπασματικά. Χρειάζονται επαγγελματική διαπραγμάτευση αεροπορικής συνδεσιμότητας, οικονομική και στατιστική τεκμηρίωση, θεσμική προετοιμασία και έγκαιρη ενεργοποίηση».

«Το ΒΕΘ παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ζήτημα και δηλώνει παρών προκειμένου να συμβάλλει, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί δυναμικό οικονομικό πυλώνα της ευρύτερης περιοχής» σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος.