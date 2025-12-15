ΒΕΘ: Γκάζι πάτησαν το 2025 οι εγγραφές και διαγραφές των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης

Δυο βιοτεχνίες, ανοίγουν, κατά μέσο όρο καθημερινά στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που λουκέτο βάζουν περισσότερες από μια. Τα στοιχεία προκύπτουν από τις εγγραφές – διαγραφές στο μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για το 2025, σύμφωνα με τα οποία κατά την τρέχουσα χρονιά και συγκεκριμένα μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, έναρξη έκαναν 746 βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ενώ ρολά κατέβασαν 476.

Πιο συγκεκριμένα, οι εγγραφές κατά το εξεταζόμενο διάστημα του 2025 παρουσίασαν αύξηση 22,5%, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, όποτε 609 επιχειρήσεις έκαναν έναρξη. Την ίδια ώρα σημαντικά αυξημένες κατά 18,7% ήταν οι διαγραφές, καθώς φέτος από τον επαγγελματικό στίβο αποχώρησαν 476 βιοτεχνίες, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα 401.

Η εικόνα των διαγραφών δημιουργεί προβληματισμό λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη το γεγονός πως από τις 476 διαγραφές οι 177 αφορούν βιοτεχνίες – με την πλειονότητα τους να είναι ατομικές επιχειρήσεις – που κρίθηκαν ασύμφορες.

Ένα χρόνο νωρίτερα, ασύμφορες ήταν 120 επιχειρήσεις, με τη μερίδα του λέοντος, να αφορά επίσης ατομικές επιχειρήσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο δεύτερος σημαντικός λόγος που οδήγησε και το 2025 σε διαγραφές βιοτεχνιών ήταν η συνταξιοδότηση, και η μη διάδοχη κατάσταση. Συγκεκριμένα 125 ατομικές επιχειρήσεις έφυγαν από την ενεργό δράση λόγω συνταξιοδότησης. Αντίστοιχα πέρυσι ο αριθμός τους άγγιξε τις 126 ατομικές επιχειρήσεις.

Συνεχίστηκε η … πρωτοκαθεδρία των ατομικών επιχειρήσεων και το 2025

Τη μερίδα του λέοντος στις εγγραφές, το 2025 κατέχουν οι ατομικές επιχειρήσεις καθώς έναρξη έκαναν 430, ενώ δραστηριότητα ξεκίνησαν 101 Ο.Ε., 93 Ε.Ε., 4 Ε.Π.Ε, 28 Α.Ε., 3 Κοινοπραξίες, 85 Ι.Κ.Ε. 2 Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας.

Αναφορικά με τις διαγραφές 307 ήταν ατομικές επιχειρήσεις, 66 Ο.Ε., 34 Ε.Ε., 5 Ε.Π.Ε., 19 Α.Ε., 42 ΙΚΕ, και 3 Ενεργειακές Κοινότητες.