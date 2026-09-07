ΒΕΘ για τα μέτρα Μητσοτάκη: Διαψεύστηκαν οι προσδοκίες, χρειάζονται στοχευμένα μέτρα για τις ΜμΕ

Για διάψευση των προσδοκιών των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 90η ΔΕΘ, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος επισημαίνοντας πως δεν υπήρξαν στοχευμένα μέτρα για τις ΜμΕ.

«Κάθε μέτρο που αφορά στην επιχειρηματικότητα είναι θετικό, ωστόσο δεν ακούσαμε και πολλά. Δυστυχώς μέχρι και την τελευταία στιγμή είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες από την πλευρά κυβερνητικών στελεχών για μέτρα που θα απαντούσαν στα προβλήματα του επιχειρείν και δη του μικρομεσαίου, ωστόσο δεν ακούσαμε κάτι που θα συμβάλει στην ουσιαστική ελάφρυνση των επιχειρήσεων, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και θα συνεισφέρει ώστε να κάνουν το άλμα προς τα εμπρός» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Ο πρόεδρος του ΒΕΘ χαιρετίζει την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια χαρακτηρίζοντας την άκρως σημαντική, ενώ επισημαίνει πως «η μείωση των τεκμηρίων για τους φορολογικά συνεπείς είναι θετική, ωστόσο, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων». Παράλληλα χαρακτηρίζει περιορισμένη τη μείωση κατά 5% της προκαταβολής φόρου, δεδομένων των αυξημένων αναγκών ρευστότητας.

Ως θετική εξέλιξη αξιολογεί ο κ. Παπαδόπουλος τη διάθεση πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. «Η αλήθεια είναι πως η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας θα έπρεπε να είχε έρθει νωρίτερα. Ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε …κάλλιο αργά παρά ποτέ» σχολιάζει ο κ. Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης, στη διαμόρφωση μιας μόνιμης και ρεαλιστικής ρύθμισης για τις οφειλές των επιχειρήσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

«Χρειάζεται, να αντιμετωπιστεί η πραγματικότητα που οι επιχειρήσεις βιώνουν καθημερινά. Για παράδειγμα το κόστος λειτουργίας παραμένει υψηλό. Το κόστος χρηματοδότησης εξακολουθεί να πιέζει ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις. Η ενέργεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Η δυσκολία εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού περιορίζει την ανάπτυξη. Θα πρέπει να λυθούν μια σειρά και άλλων ζητημάτων, μέσα από ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, που στο επίκεντρο του θα έχει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.