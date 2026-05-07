ΒΕΘ για Ryanair: Πλήγμα για την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης το κλείσιμο της αεροπορικής βάσης στο «Μακεδονία»

Την ανάγκη εξεύρεσης λύσης, έστω και την ύστατη στιγμή, στο ζήτημα που ανέκυψε μεταξύ της low cost αεροπορικής εταιρείας Ryanair και της Fraport Greece, με την πρώτη να σχεδιάζει το κλείσιμο της αεροπορικής της βάσης στο «Μακεδονία» από τον Οκτώβριο, υπογραμμίζει με ανακοίνωση του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, χαιρετίζοντας, μάλιστα, τις πρωτοβουλίες του δημάρχου, Στέλιου Αγγελούδη για τη διερευνητική κίνηση ενημέρωσης μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και της Fraport, αλλά και την ευρεία, χθεσινή, σύσκεψη των φορέων της πόλης.

«Η αναστολή λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. Μια τέτοια εξέλιξη είναι εξαιρετικά αρνητική για τον τουρισμό και το brand name που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη, αλλά και η ευρύτερη περιοχή. Αντί να συζητάμε για αποχωρήσεις, οφείλουμε να εργαστούμε συλλογικά για το ακριβώς αντίθετο, για την ενίσχυση της παρουσίας όχι μόνο της Ryanair, αλλά και όλων των αεροπορικών εταιρειών στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καθώς και την έλευση άλλων εταιρειών που σήμερα δεν έχουν παρουσία στο αεροδρόμιο της πόλης» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας πως «το ΒΕΘ παρακολουθεί, επισταμένα, τις εξελίξεις και συμβάλλει, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη της περιοχής γενικότερα».