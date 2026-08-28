Βερολίνο: Χάκερς απαιτούν 30 bitcoin (2 εκατ. €) και απειλούν να δημοσιοποιήσουν προσωπικά δεδομένα

Ο δήμαρχος του Βερολίνου δήλωσε την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, ότι η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με εκβιασμό, μετά την κλοπή δεδομένων κατά τη διάρκεια κυβερνοεπίθεσηςπου σημειώθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με το γερμανικό εβδομαδιαίο περιοδικό «Der Spiegel», οι εκβιαστές απαιτούν 30 bitcoin, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ ή 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο επιβεβαίωση από πηγή στον τομέα της ασφάλειας, αναφέρει ότι πίσω από την επίθεση εκτιμάται πως βρίσκεται η ομάδα χάκερ Rhysida.

Η Rhysida είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για κυβερνοεπίθεση με ransomware εναντίον της Βρετανικής Βιβλιοθήκης το 2023, απαιτώντας τότε λύτρα ύψους 20 bitcoin, αξίας περίπου 850.000 δολαρίων εκείνη την περίοδο.

«Το Βερολίνο είναι θύμα ενόςσοβαρού εγκλήματος», δήλωσε ο απερχόμενος δήμαρχος της γερμανικής πρωτεύουσας, Κάι Βέγκνερ, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα πόλη και κρατίδιο.

«Το αίτημα διατυπώθηκε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης. Το Βερολίνο δεν θα υποκύψει στον εκβιασμό», πρόσθεσε.

Η κυβερνοεπίθεση της 14ης Αυγούστου είχε ως αποτέλεσμα αρκετές υπηρεσίες της πόλης, κυρίως εκείνες που είναι αρμόδιες για τη στέγαση και το περιβάλλον, να αποκοπούν από το δίκτυο για περίπου μία εβδομάδα. Για αρκετές ημέρες ήταν αδύνατη η υποβολή αιτήσεων και η πραγματοποίηση πληρωμών που αφορούσαν στεγαστικά επιδόματα. Αρχικά, οι αρχές είχαν υποστηρίξει ότι δεν είχαν κλαπεί ευαίσθητα δεδομένα. Ωστόσο, την Τετάρτη παραδέχθηκαν ότι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί προσωπικά δεδομένα.

Σύμφωνα με το «Der Spiegel», η Rhysida απειλεί να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα εάν δεν καταβληθούν τα λύτρα εντός μίας εβδομάδας. Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας εργάζονται εντατικά για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, δήλωσε ο Βέγκνερ, χωρίς να κατονομάσει την ομάδα που βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Παράλληλα, διερευνάται ποια ακριβώς δεδομένα έχουν κλαπεί.

Στην περίπτωση της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, οι αρχές είχαν αρνηθεί να καταβάλουν τα λύτρα, με αποτέλεσμα η Rhysida να δημοσιοποιήσει περίπου 500.000 αρχεία στο dark web, τα οποία περιείχαν προσωπικά δεδομένα επισκεπτών, συνδρομητών και εργαζομένων.

Η κυβερνοεπίθεση δεν αναμένεται, πάντως, να επηρεάσει τη διεξαγωγή των εκλογών στο κρατίδιο-πόλη του Βερολίνου στις 20 Σεπτεμβρίου, δήλωσε η αντιδήμαρχος Ίρις Σπράνγκερ. «Η ψηφοφορία είναι 100% ασφαλής», διαβεβαίωσε.

Πηγή: AFP