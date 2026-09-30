«Verity»: Η Άν Χάθαγουεϊ, η Ντακότα Τζόνσον και ο Τζος Χάρτνετ σε ένα σκοτεινό θρίλερ

Η Άν Χάθαγουεϊ, η Ντακότα Τζόνσον και ο Τζος Χάρτνετ πρωταγωνιστούν στο «Verity», τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς μυθιστορήματος της Κολίν Χούβερ, σε σκηνοθεσία του Μάικλ Σόουγουολτερ. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιχειρεί να συνδυάσει το μυστήριο με την ένταση ενός κλασικού κινηματογραφικού suspense, έχοντας ως βασική αναφορά το έργο του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Βερίτι Κρόφορντ, μια εξαιρετικά επιτυχημένη συγγραφέας η οποία, ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, αδυνατεί να μιλήσει και να κινηθεί. Η ζωή της, όμως, κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό: ένα αυτοβιογραφικό χειρόγραφο που αποκαλύπτει μια σειρά από disturbing γεγονότα και δημιουργεί αμφιβολίες για όσα πραγματικά έχουν συμβεί.

Η Λόουεν Άσλι, μια συγγραφέας που δυσκολεύεται να βρει τη θέση της στον χώρο, προσλαμβάνεται για να ολοκληρώσει τα βιβλία που η Βερίτι δεν πρόλαβε να γράψει. Για τον λόγο αυτό εγκαθίσταται στο σπίτι της οικογένειας Κρόφορντ, όπου σύντομα αρχίζει να ανακαλύπτει στοιχεία που αλλάζουν την εικόνα που είχε για τη διάσημη συγγραφέα.

Ο σύζυγος της Βερίτι, Τζέρεμι, προσπαθεί να φροντίσει την οικογένειά του μέσα στις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Όσο η Λόουεν παραμένει στο σπίτι, όμως, τόσο περισσότερο αισθάνεται ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο παράξενη όταν αρχίζει να αναρωτιέται αν η Βερίτι βρίσκεται πραγματικά στην κατάσταση που όλοι πιστεύουν.

Το αποτέλεσμα είναι ένα παιχνίδι αμφιβολίας, στο οποίο τίποτα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο και οι χαρακτήρες καλούνται να αντιμετωπίσουν μυστικά που θα μπορούσαν να ανατρέψουν ολόκληρη την πραγματικότητά τους.

Όταν το θρίλερ γίνεται… αμήχανο

Παρά το σκοτεινό υλικό, τα γυρίσματα δεν ήταν πάντα τόσο σοβαρά όσο θα περίμενε κανείς. Η Χάθαγουεϊ έχει περιγράψει τις στιγμές που μοιραζόταν με την Τζόνσον ως ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι δύο ηθοποιοί συχνά κατέληγαν να γελούν ενώ υποτίθεται ότι έπρεπε να δημιουργήσουν μια έντονα απειλητική ατμόσφαιρα.

«Υπήρχαν πλάνα όπου η Ντακότα κι εγώ απλώς έπρεπε να κοιτάμε η μία την άλλη. Υπάρχει κάτι στο ότι ξέρεις πως υποτίθεται ότι πρέπει να είσαι τρομακτική που σε κάνει να γελάς», ανέφερε η Χάθαγουεϊ.

Η Ντακότα Τζόνσον, από την πλευρά της, περιέγραψε τη συμμετοχή της στην ταινία ως μια ευκαιρία να υποδυθεί έναν χαρακτήρα που βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα σκοτεινή και προβληματική κατάσταση.

«Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό να υποδύομαι κάποιον που δεν είναι καθόλου καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Από την Κολίν Χούβερ στο σινεμά

Το «Verity» είναι η νεότερη μεταφορά έργου της Κολίν Χούβερ στη μεγάλη οθόνη, μετά την επιτυχία του «It Ends With Us». Το βιβλίο «Verity» αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της συγγραφέα και έχει αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλο κοινό τα τελευταία χρόνια.

Για τον σκηνοθέτη Μάικλ Σόουγουολτερ, η ταινία αποτέλεσε την ευκαιρία να επιστρέψει σε ένα είδος που τον είχε γοητεύσει ήδη από την εφηβεία του. Η σχέση του με τον κινηματογράφο του Χίτσκοκ υπήρξε καθοριστική για την προσέγγισή του, με τη «Rebecca» να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναφορές του.

Ο Χίτσκοκ δεν επηρέασε μόνο την αισθητική της ταινίας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο Σόουοουλτερ αντιμετώπισε τους χαρακτήρες. Παράλληλα, ο σκηνοθέτης είχε στο μυαλό του και το έργο του Μπράιαν Ντε Πάλμα, αναζητώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο ψυχολογικό μυστήριο, την αγωνία και το κινηματογραφικό θέαμα.

Η Αν Χάθαγουεϊ ποζάρει για τους φωτογράφους κατά την άφιξή της στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στο Λονδίνο. Invision

Οι τρεις πρωταγωνιστές δεν είχαν συνεργαστεί ξανά μεταξύ τους. Ο Σόουοουλτερ τους παρομοίασε με ένα «super group», υπογραμμίζοντας ότι η δυναμική ανάμεσα στους τρεις ηθοποιούς αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ταινίας.

Ο Τζος Χάρνετ, ο οποίος υποδύεται τον Τζέρεμι, εξήγησε ότι όσο μεγαλώνει αισθάνεται πως του δίνεται μεγαλύτερη ελευθερία να δοκιμάζει διαφορετικούς ρόλους.

«Πάντα προσπαθούσα να επιλέγω ρόλους που είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους και διαφορετικοί από εμένα. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνω, οι άνθρωποι μου επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία να το κάνω», ανέφερε.

Η πολυάσχολη χρονιά της Άν Χάθαγουεϊ

Το «Verity» αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό σε μια ιδιαίτερα γεμάτη κινηματογραφική χρονιά για την Άν Χάθαγουεϊ. Η ηθοποιός συμμετείχε σε μια σειρά από μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα «Mother Mary», «The Devil Wears Prada 2», «The Odyssey» και «The End of Oak Street».

Παράλληλα με τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, η Χάθαγουεϊ συμμετείχε και στην παραγωγή του «Verity». Ο Σόουοουλτερ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί προηγουμένως στο «The Idea of You», τόνισε ότι η ηθοποιός είχε εξαρχής πολύ συγκεκριμένες κινηματογραφικές ιδέες για την ταινία.

Για τη Χάθαγουεϊ, ο ρόλος της Βερίτι είχε και μια διαφορετική πρόκληση. Μετά από μια σειρά απαιτητικών παραγωγών, η ηθοποιός θέλησε να υποδυθεί έναν χαρακτήρα που, σε μεγάλο μέρος της ταινίας, βρίσκεται σχεδόν ακίνητος και επικοινωνεί κυρίως μέσα από το βλέμμα.

Η ίδια αντιμετωπίζει με χιούμορ τον ιδιαίτερα απαιτητικό ρυθμό της χρονιάς της, επισημαίνοντας ότι η δουλειά της συνοδεύεται από σημαντική υποστήριξη.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που κάνω τη δουλειά μου. Έχω απεριόριστη υποστήριξη», δήλωσε.

Το «Verity» έρχεται στους κινηματογράφους την Παρασκευή, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη ένα από τα πιο δημοφιλή ψυχολογικά θρίλερ της Κολίν Χούβερ. Με ένα πρωταγωνιστικό τρίο αποτελούμενο από την Άν Χάθαγουεϊ, την Ντακότα Τζόνσον και τον Τζος Χάρνετ και μια ιστορία χτισμένη γύρω από μυστικά, αμφιβολίες και ανατροπές, η ταινία επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ένταση και την ατμόσφαιρα του βιβλίου.