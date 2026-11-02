Βενιζέλος: Οι ΗΠΑ χρειάζονται ευρωπαϊκή στήριξη – Βρίσκονται σε μία συνεχή συνταγματική κρίση

Ως μία χώρα που κλυδωνίζεται από μία «συνεχή συνταγματική κρίση» και έχουν μία ασαφή εξωτερική πολιτική περιέγραψε τις ΗΠΑ ο πρώην υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος , εκτιμώντας παράλληλα ότι χρειάζονται ευρωπαϊκή στήριξη.

Όπως σημείωσε ο πρώην υπουργός, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega news η Ευρώπη και η υπόλοιπη Δύση θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους να στηρίξουν τις ΗΠΑ προς την κατεύθυνση της ομαλής λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. «Δύση χωρίς φιλελεύθερη δημοκρατία που να λειτουργεί δεν υπάρχει», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, ακόμη και σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, ο Αμερικανός πρόεδρος θα εξακολουθήσει να διαθέτει σημαντικά εργαλεία άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας, όπως τα προεδρικά διατάγματα (executive orders).

Ο κ. Βενιζέλος εκτίμησε, επίσης, ότι η ενίσχυση της πίεσης από το Κογκρέσο θα μπορούσε να επηρεάσει τους χειρισμούς του Λευκού Οίκου, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης απρόβλεπτης συμπεριφοράς από την πλευρά του Αμερικανού προέδρου.

Συνέδεσε μάλιστα την εσωτερική θεσμική κρίση στις ΗΠΑ με ευρύτερους κινδύνους για τη δυτική στρατηγική και την ενότητα του ευρωατλαντικού άξονα. Όπως υπογράμμισε, μια Αμερική με ασαφή στρατηγικό προσανατολισμό και εσωτερικές συνταγματικές εντάσεις δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τους συμμάχους της.

«Συναίνεση σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής»

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, επανέλαβε τη θέση του πρέπει να υπάρχει συναίνεση στα εθνικά θέματα ενώ για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστήριξε ότι όταν ο πρωθυπουργός εκπροσωπεί τη χώρα σε ένα διεθνές όργανο, η τοποθέτησή του αφορά την Ελλάδα και όχι την εκάστοτε κυβέρνηση ή το κυβερνών κόμμα.

«Όταν η χώρα μιλάει στον ΟΗΕ και μάλιστα ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, μιλάει η χώρα», ανέφερε, εξηγώντας ότι θεωρεί υποχρέωσή του να στηρίζει κάθε Έλληνα εκπρόσωπο που προβάλλει τις εθνικές θέσεις.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προειδοποίησε, παράλληλα, ότι η μακρά προεκλογική περίοδος δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής. Όπως είπε, ο διεθνής χρόνος συνεχίζει να τρέχει, ενώ η Ελλάδα δεν μπορεί να επιτρέψει τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα να επισκιάσουν τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον.