Βενεζουέλα: Πάνω από 1.900 νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι

Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ