Βενεζουέλα: Πάνω από 1.700 οι νεκροί – Κάποιες περιοχές περιμένουν ακόμα να φθάσει βοήθεια

Αυξάνεται συνεχώς η θλιβερή λίστα των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα με τον τελευταίο απολογισμό να ανεβάζει τους θανάτους στους 1.700.

Το νεότερο απολογισμό των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 5.034 τραυματίστηκαν και 15.866 έχουν μείνει άστεγοι.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

ΟΗΕ: Μπορεί να υπάρξουν έως και 10.000 νεκροί

Στην δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φθάσει και τους 10.000 προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα, Τζιανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τιντάρο.

Όπως είπε αναφερόμενος στον μέχρι στιγμής απολογισμό των 1.450 θυμάτων από τους σεισμούς της Τετάρτης, ο αριθμός των νεκρών «δυστυχώς αναπόφευκτα θα συνεχίσει να αυξάνεται».

Ο ΟΗΕ εργάζεται με βάση την υπόθεση ότι θα χρειαστεί 10.000 σακούλες για πτώματα στη Βενεζουέλα, ανέφερε ο Τιντάρο προσθέτοντας πως ηκυβέρνηση της Βενεζουέλας ηγείται της μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής επιχείρησης στη χώρα.

Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 2.500 κατασκευές έχουν πληγεί από την καταστροφή, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν καταρρεύσει.

Περιμένουν ακόμη για βοήθεια

Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας που χτυπήθηκαν από τους δίδυμους σεισμούς την περασμένη εβδομάδα δεν έχουν λάβει ακόμη καμία βοήθεια από το κράτος, ούτε γίνεται κάποια προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοουμένων πολιτών, λένε οι κάτοικοι αυτών των πόλεων.

Στο Ελ Χουνκίτο, μια μικρή, ορεινή περιοχή σε απόσταση μόλις 33 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας, όπου συχνά πηγαίνουν για μια διήμερη «απόδραση» οι Βενεζουελάνοι, οι κάτοικοι είπαν ότι έχουν δει ελάχιστους κρατικούς αξιωματούχους. Οι ντόπιοι αγρότες και άλλοι κάτοικοι παρέχουν τα βασικά εφόδια στην κοινότητα.

«Περιμένουμε απαντήσεις, περιμένουμε να καθαρίσουν τα χαλάσματα, να γίνουν επιθεωρήσεις, να στηριχθούν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί σοβαρά», είπε η Κέιλι Ιμπάρα, μια 33χρονη μανικιουρίστα που έχει αναλάβει να μεταφέρει τα παράπονα των κατοίκων στις αρχές. Η κυβέρνηση «πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει», τόνισε.

Το εμπορικό κέντρο του Ελ Χουνκίτο έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και τα κτίρια έχουν καταρρεύσει. Πολλοί κάτοικοι που δεν έχουν πού να πάνε, έστησαν σκηνές σε έναν ανοιχτό χώρο, παρά τον κίνδυνο που διατρέχουν από τα κατεστραμμένα και μισογκρεμισμένα κτίρια.

«Δεν ξέρουμε πού θα βρεθούμε ή για πόσο καιρό θα μείνουμε εδώ», είπε ο Τόνι Αμπρέου, ο ιδιοκτήτης ενός ζαχαροπλαστείου που ζει σε μια σκηνή επειδή το σπίτι του και το κατάστημά του δεν είναι πλέον ασφαλή για να επιστρέψει εκεί.

Υπάρχουν ανεπίσημες αναφορές για νεκρούς μετά την κατάρρευση ορισμένων σπιτιών στις γειτονικές συνοικίες.

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βοήθειας προσανατολίζεται στην Λα Γκουάιρα, την επαρχία της Βενεζουέλας που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς. Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί και η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες – εφόδια, διασώστες, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για την έρευνα.