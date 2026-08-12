Βενεζουέλα: Νεκρός ηγέτης φυλής αυτόχθονων – Εντοπίστηκε δύο μήνες μετά την απαγωγή του από αντάρτες

Δύο μήνες μετά την απαγωγή του από κολομβιανούς αντάρτες ΜΚΟ ο ηγέτης φυλής αυτόχθονων Χίβι Εκουνάι, στην Βενεζουέλα, εντοπίστηκε νεκρός.

Ο αυτόχθονας ηγέτης ο οποίος πιστεύεται ότι είχε απαχθεί τη 2η Ιουνίου από κολομβιανούς αντάρτες σε κοινότητα όπου βρίσκονται μεταλλεία στη νότια Βενεζουέλα, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, βρέθηκε νεκρός, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η PROVEA, μη κυβερνητική οργάνωση που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Η δολοφονία του αρχηγού των αυτοχθόνων της φυλής Χίβι Εκουνάι, του Χούλιο Ροδρίγκες, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση εξαναγκαστικής εξαφάνισης για 8 ημέρες, αφού απήχθη από φερόμενα μέλη (παράταξης) διαφωνούντων των FARC, επιβεβαιώθηκε», ανέφερε η ΜΚΟ, γενικά καλά πληροφορημένη για το τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η PROVEA «απαιτεί (να διενεργηθεί) ταχεία έρευνα και (να επιβληθεί) προσήκουσα τιμωρία στους υπεύθυνους για αυτή την πράξη, καθώς και την υιοθέτηση μέτρων επειγόντως για την προστασία της ζωής και των εδαφών των αυτοχθόνων λαών», πρόσθεσε.

Στα εδάφη των αυτοχθόνων της Βενεζουέλας βρίσκεται μεγάλο μέρος των μεταλλευμάτων που συμπεριλαμβάνονται στον τεράστιο ορυκτό πλούτο της χώρας.

Πέρα από το ότι διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, η Βενεζουέλα έχει επίσης στο υπέδαφός της χρυσό, διαμάντια, βωξίτη, κολτάνιο και σπάνιες γαίες, ειδικά στο λεγόμενο τόξο των ορυχείων.

Όπως σημειώνουν ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της PROVEA, αντάρτες του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) ή παρατάξεων διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) ελέγχουν εξ ολοκλήρου τμήματα περιοχών όπου βρίσκονται μεταλλεία, σε τομείς κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, συχνά με την ανοχή αν όχι τη συνέργεια των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την PROVEA, «πάνω από 48 αυτόχθονες που ανήκαν στις φυλές Πεμόν, Γουαράο, Χίβι, Γιανομάμι, Πιαρόα και Γουαγιού έχουν δολοφονηθεί από μέλη κρατικών δυνάμεων και μη κρατικών παραγόντων –συμπεριλαμβανομένων μελών ομάδων διαφωνούντων των (πρώην) FARC και μελών του ELN– από το 2010, σε διάφορες συγκρούσεις σε εδάφη των αυτοχθόνων υπό έλεγχο του στρατού ή διεκδικούμενα από εγκληματικές οργανώσεις».

Τον Απρίλιο, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, προώθησε και εξασφάλισε την έγκριση νόμου για τα μεταλλεία ο οποίος ευνοεί τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα, ιδίως τις ξένες. Ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι η παρουσία ένοπλων οργανώσεων περιπλέκει τις επενδύσεις και μπορεί να αποθαρρύνει εταιρείες που διαχειρίζονται έργα του κλάδου.