Βενεζουέλα: Γιατί αμφισβητείται ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων από τον φονικό σεισμό – Φειδωλές οι επίσημες ανακοινώσεις

Μία εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ο επίσημος αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στη διεθνή κοινότητα.

Όπως αναφέρει το CNN, οι αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.295, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 300 σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, ειδικοί και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι ο πραγματικός απολογισμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ιατροδικαστής, η οποία εργάζεται σε πρόχειρο νεκροτομείο στο λιμάνι της Λα Γκουάιρα -μίας από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο- δήλωσε ανώνυμα στο CNN, ότι ο επίσημος αριθμός «δεν αντιστοιχεί ούτε στο ένα τρίτο της πραγματικής έκτασης της τραγωδίας».

Όπως ανέφερε, στο νεκροτομείο διαχειρίζονται περίπου 400 σορούς ημερησίως, πολλές από τις οποίες είναι σε τόσο προχωρημένη αποσύνθεση ή τόσο βαριά παραμορφωμένες ώστε η αναγνώρισή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η έλλειψη χώρου στους ψυκτικούς θαλάμους αναγκάζει το προσωπικό να αφήνει σάκους με σορούς εκτεθειμένους στον ήλιο, κάτι που επιταχύνει τη διαδικασία αποσύνθεσης.

«Η κατάσταση στη Λα Γκουάιρα δεν περιγράφεται με λόγια. Υπάρχουν αμέτρητες οικογένειες και αμέτρητα θύματα. Οι φτωχότερες κοινότητες επλήγησαν περισσότερο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, δεν είναι μόνο οι ειδικοί που αμφισβητούν τον απολογισμό των νεκρών. Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για έλλειψη διαφάνειας.

Παράλληλα, Βενεζουελάνοι που ζουν στο εξωτερικό έχουν δημιουργήσει ανεπίσημες διαδικτυακές πλατφόρμες για την καταγραφή αγνοουμένων, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημο αριθμό.

ΟΗΕ: Ο τελικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος

Αρχικές εκτιμήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS) ανέφεραν ότι οι δύο διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ ενδέχεται να έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

Αντίστοιχα, ο συντονιστής του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα, Τζιανλούκα Ραμπόλα ντελ Τιντάρο, δήλωσε ότι «είναι βέβαιο πως ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα ξεπεράσει αυτόν που έχει ήδη ανακοινωθεί». Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει δική της εκτίμηση για τον τελικό απολογισμό, επισημαίνοντας μόνο ότι συνεχίζεται η καταγραφή των κατοίκων στις πληγείσες περιοχές.

Δύσκολη η ταυτοποίηση των θυμάτων

Οι συνθήκες στα νεκροτομεία παραμένουν δραματικές. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, οι συγγενείς καλούνται να αναγνωρίσουν τους νεκρούς από τατουάζ, οδοντιατρικές εργασίες ή τα ρούχα τους, καθώς οι εξετάσεις DNA είναι εξαιρετικά δαπανηρές και πρακτικά μη διαθέσιμες.

Η ιατροδικαστής που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο ανέφερε ότι οι συνάδελφοί της είναι σε απόγνωση λόγω των συνθηκών. Παρόλο που η Βενεζουέλα έχει λάβει σημαντική βοήθεια από το εξωτερικό για τις αποστολές διάσωσης και αποκατάστασης, δεν έχει δει ακόμα κανέναν εθελοντή ιατροδικαστή να βοηθά στην προετοιμασία και την ταυτοποίηση των πτωμάτων.

«Πείτε την αλήθεια!»

Η έκταση των υλικών καταστροφών έχει βυθίσει ένα μέρος της χώρας στο χάος. “Το πιο σοβαρό είναι οι νεκροί”, είπε αγανακτισμένη η Γκλάντις Μπαριός, 76 ετών. “Σας ζητώ να πείτε την αλήθεια!”.

Για τους επιζώντες οι αρχές της Βενεζουέλας έχουν δημιουργήσει κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, ωστόσο οι πληγέντες δηλώνουν ότι αισθάνονται ότι λαμβάνουν περισσότερη υποστήριξη από ξένους και εθελοντές, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εξάλλου τέσσερις Βενεζουελάνοι αστυνομικοί συνελήφθησαν για λεηλασίες, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανάρτηση, η οποία έγινε viral, βίντεο με αστυνομικούς που πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω από αγανακτισμένους κατοίκους.

Οι πληγείσες περιοχές μοιάζουν ισοπεδωμένες, με τεράστια κενά στο κέντρο κατοικημένων περιοχών, όπου κτίρια στέκουν όρθια αλλά έχουν πλέον καταστεί μη κατοικήσιμα.

Με βάση δορυφορικές εικόνες, η NASA εκτιμά ότι περίπου 58.870 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.