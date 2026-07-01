Βενεζουέλα: Χέρια ξεπροβάλουν από τα ερείπια για βοήθεια – Πλησιάζουν τους 2.000 οι νεκροί

Βαρύς είναι ο φόρος αίματος που πληρώνουν κάτω από τα συντρίμμια οι Βενεζουελάνοι , μετά τον δίδυμο σεισμό που ισοπέδωσε τη χώρα, με τον απολογισμό των νεκρών να πλησιάζει τους 2.000. Κάθε πρόσωπο, κάθε χέρι που ξεπροβάλει για βοήθεια από τα ερείπια γεννά ελπίδα για τα συνεργεία διάσωσης.

Ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό των 7,2 και 75 Ρίχτερ που συγκλόνισε την παράκτια περιοχή ανέρχεται στους 1.943.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκεζ, στους 10.571 ανέρχονται τραυματίες και στους 15.866 οι εκτοπισμένοι.

Ακόμη 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί «ζωντανοί», οι περισσότεροι κατά τη διάρκεια των πρώτων 48 ωρών μετά τον σεισμό, 2.047 την πρώτη ημέρα και 2.973 τη δεύτερη.

Ο λαός της Βενεζουέλας, όμως, βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με την επόμενη μέρα. Καθώς οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, οι ελλείψεις τροφίμων δοκιμάζουν όσους επέζησαν και ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποίησε την Τρίτη (30/6) ο ΟΗΕ.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής

Σε πολλές σεισμοπαθείς περιοχές τα κτίρια κατεδαφίστηκαν: με βάση δορυφορικές εικόνες, η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος, η NASA, υπολόγισε πως περίπου 58.870 κτήρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, ενώ υπέστησαν επίσης βαριά πλήγματα ζωτικής σημασίας υποδομές.

Στην πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια), που υπέστη τις πιο βαθιές πληγές, «οι ελλείψεις τροφίμων είναι γενικευμένες, βασικές υπηρεσίες έχουν καταρρεύσει και οι επικοινωνίες είναι κατά μεγάλο μέρος τους κομμένες», επισήμανε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

«Οι εντάσεις στον πληθυσμό αυξάνονται, καθώς η πρόσβαση στη βοήθεια παραμένει περιορισμένη», πρόσθεσε.

Με αυτό το δραματικό φόντο, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) έκανε έκκληση να συγκεντρωθούν καταρχήν 50 εκατομμύρια δολάρια, για να μπορέσει να διανείμει τρόφιμα σε περίπου 500.000 ανθρώπους μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

«Οι σεισμοί έπληξαν πολλές οικογένειες, ορισμένες από τις οποίες ήδη δυσκολεύονταν να προμηθευτούν βασικά τρόφιμα. Τώρα, με το βιός τους κατεστραμμένο, τις υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, πολλές απειλούνται να βυθιστούν ακόμη περισσότερο στην επισφάλεια», εξήγησε η Στέφανι Χόχσετερ, η διευθύντρια της υπηρεσίας στη Βενεζουέλα.

Αυτοσχέδιο νεκροτομείο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε εξάλλου ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης επιδημιών, καθώς τα συστήματα καταγραφής αγνοουμένων και θυμάτων είναι «ανεπαρκή».

Η σωρεία προβλημάτων του συστήματος υγείας, των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, σε συνδυασμό με τις εξαναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, ενδέχεται να ευνοήσουν την εκδήλωση «ασθενειών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τον εμβολιασμό, όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα και ο κοκκύτης», προειδοποίησε εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Κρίστιαν Λιντμάιερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Η UNHCR υπολογίζει πως οι ανάγκες της είναι περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως για να προσφέρει προσωρινά στέγη σε περίπου 30.000 ανθρώπους, για έξι μήνες.

«Πάνω από το 80% της πολιτείας Λα Γουάιρα βρίσκεται σε κρίση, χρειάζεται οι αρχές να δράσουν. Πρέπει τουλάχιστον να επικεντρωθούν σε βασικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτροδότηση, η παροχή πόσιμου νερού, ο καθαρισμός», είπε ο Πάμπλο Αλφόνσο, 64 ετών, που ζει πλέον σε σκηνή.

Εν αναμονή, οι επιζώντες τα βγάζουν πέρα όπως μπορούν, όπως ο Σέλιξ Ρουίς, στη Σιουδάδ Πιάρ (ανατολικά), που κοιμάται στον χώρο στάθμευσης φαρμακείου. «Κανένας δεν θέλει να πάει σε κέντρο υποδοχής», σεισμοπαθών, διότι αν πάει «είναι σαν να είναι στον δρόμο», είπε.

Επιχείρηση διάσωσης στα συντρίμμια EPA/RONALD PENA R/ ΑΠΕ ΜΠΕ

Η 23χρονη γιατρός Ντιορχαΐλις Εσκαλόνα δήλωσε πως «έπειτα από δυο ημέρες άρχισα να εργάζομαι ως εθελόντρια», εξήγησε. «Σε συναισθηματικό επίπεδο, με συντρίβει το ότι βλέπω τόσο πολλές χαμένες ζωές εξαιτίας του σεισμού, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε».

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ 38 νοσοκομεία υπέστησαν ζημιές, τρία από τα οποία βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.

Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί μετά την τραγωδία. Κατά τον συντονιστή του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο, 27 χώρες έστειλαν πάνω από 40 ομάδες διασωστών. Επιχειρούν «πάνω από 2.000 διασώστες και άλλοι στο πεδίο, με πάνω από 160 σκυλιά» ειδικευμένα στον εντοπισμό παγιδευμένων.