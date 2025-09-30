Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός των fake news μιλάει για fake news

«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός των fake news, η κυβέρνηση της μισής αλήθειας και των κομματικών trolls, των πληρωμένων με κρατική διαφήμιση μέσων, μιλάει για fake news», τονίζει σε δήλωσε του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Όταν ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει για fake news, την ώρα που προπαγανδίζει συνεχώς ανύπαρκτα έργα, fake φωτογραφίες, ψευτο-πορίσματα για το έγκλημα των Τεμπών, προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ με fake επιτροπές που δεν καλούν “φραπέδες” και “χασάπηδες”, fake οικονομικά στοιχεία στην πιο διεφθαρμένη χώρα της Ευρώπης, και ο ίδιος επιμένει να ισχυρίζεται ότι είναι υπέρ της διαφάνειας, τότε ακόμα και το ψέμμα χάνει την αξία του» σημειώνει στην ανακοίνωση του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.