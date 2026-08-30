Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται

Σε σχολιασμό τη κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού προχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εστιάζοντας στο θέμα της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρικνώνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρότι αποτελούν τον στυλοβάτη της εθνικής οικονομίας με τις περισσότερες θέσεις εργασίας, έλαβαν μόλις 5 δις από τα 30 δισεκατομμύρια με αποτέλεσμα να “εξοντώνονται”, είναι ανίκανος και άκρως επικίνδυνος.

Ο πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται και με την Ελληνική Λύση, να είναι βέβαιος ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει».