Βελόπουλος: «Κοπτοραπτική εναντίον των φτωχών» τα μέτρα της κυβέρνησης – Μόνο η Ελληνική Λύση έχει βιώσιμο πρόγραμμα

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή. Παράλληλα, έστρεψε τα «βέλη» του και κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι «όλοι εδώ και μία εβδομάδα, 15 μέρες, ασχολούνται με τη ΔΕΘ. Όχι για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για τα προγράμματα και το τι παίρνουν. Τώρα όλοι θυμηθήκατε στη ΔΕΘ τη Βόρεια Ελλάδα και τάζετε ό,τι σας κατέβει».

Πρόσθεσε: «Η διαφορά μας είναι ότι εσείς μιλάτε για προγράμματα, αλλά μόνο εμείς, στην Ελληνική Λύση, έχουμε βιώσιμο, συγκροτημένο πρόγραμμα, που μπορεί πραγματικά να στηρίξει τις παροχές που υπόσχεται».

Αναφερόμενος στους συνταξιούχους και την έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του κόμματος: «Πεντακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι μένουν εκτός των 400 ευρώ που θα μοιράσει ο πρωθυπουργός, με τους κόφτες που επιβάλλετε. Αλλά με κόφτες και ψαλίδια δεν κάνεις πολιτική, κάνεις κοπτοραπτική εναντίον των φτωχών. Κάνετε αλχημείες χρησιμοποιώντας τα ηλικιακά κριτήρια, για να επικοινωνήσετε κάτι που δεν θα ισχύσει. Για να μην βοηθήσετε τον λαό. Όμως τα λεφτά αυτά δεν τα δίνετε εσείς. Τα έδωσαν πιο πριν οι συνταξιούχοι. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε».

Για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι «σήμερα η αισχροκέρδεια τσακίζει τον κόσμο και εσείς δεν κάνετε τίποτα γι’ αυτό, γιατί δεν θέλετε να κάνετε. Τα καρτέλ κάνουν πάρτι και εσείς δήθεν παίρνετε μέτρα. Ένα είναι το μέτρο: Να μην υπηρετείς τα καρτέλ, τους ολιγάρχες, πλουτοκράτες, αλλά να υπηρετείς τους φτωχούς».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα μέτρα για την ενέργεια, επισημαίνοντας ότι όσα εξαγγέλλει τώρα η ΝΔ, όπως είπε, η Ελληνική Λύση τα προτείνει από το 2019.

«Και τώρα μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα, που όμως θα εφαρμοστούν μετά από τρία χρόνια. Μα δεν ντρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο; Κλείσατε τους λιγνίτες, κάνατε τα καρτέλ με τους παρόχους και το χρηματιστήριο ενέργειας και διαλύσατε τους Έλληνες», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε ακόμη ότι το κόμμα του «θα βρει λεφτά», υποστηρίζοντας ότι «δεν θα κλέβουμε. Δεν θα κάνουμε απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα επιτρέψουμε τα σκάνδαλα. Θα υπάρχει διαφάνεια και δικαιοσύνη παντού. Έτσι θα κυβερνήσουμε».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει, όπως είπε, σε ΑΟΖ με την Κύπρο και στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

«Αφού μας λέτε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται τετελεσμένα και αφού είστε πατριώτες, κάντε τώρα ΑΟΖ με την Κύπρο και επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. για να κλείσετε το στόμα του Ερντογάν. Σε διαφορετική περίπτωση βολεύεστε με την ένταση και αυτό είναι ντροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ