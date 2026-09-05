Βελόπουλος: Είναι προκλητικό και θρασύτατο, Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης που χρεοκόπησαν τη χώρα να μιλούν για «κοστολογημένα προγράμματα»

«Είναι προκλητικό και θρασύτατο, Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης που χρεοκόπησαν τη χώρα να μιλούν για “κοστολογημένα προγράμματα”, διοργανώνοντας κομματικές φιέστες εκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που το κόστος της αποτυχίας τους το πληρώνει με αίμα ο ελληνικός λαός», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «είναι οι ίδιοι, αμετανόητοι έως και σήμερα, που με ιταμό τρόπο, την στιγμή που οι Έλληνες πεινούν με δική τους υπαιτιότητα, συνεχίζουν να τους κοροϊδεύουν, να τους εξαπατούν και να τους προκαλούν!».

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος επισημαίνει ότι «η Ελληνική Λύση δεν χρειάζεται “φιέστες” για να πείσει τον ελληνικό λαό ότι είναι η μόνη λύση, με άμεσα εφαρμόσιμο φιλολαϊκό, αναπτυξιακό πρόγραμμα υπέρ των Ελλήνων και όχι των ολιγαρχών – “χορηγών” των χρεοκοπημένων κομμάτων».