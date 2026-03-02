«Βέλη» Τραμπ κατά Στάρμερ: Είμαι απογοητευμένος – Άργησε πολύ να δώσει άδεια για τις βάσεις

«Πολύ απογοητευμένος» από τον Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως νιώθει ο Ντόναλντ Τραμπ , επειδή καθυστέρησε να δώσει το «πράσινο φως» για την αξιοποίηση των βρετανικών βάσεων στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ μιλώντας στην εφημερίδα Telegraph δήλωσε «απογοητευμένος», που τον εμπόδισε να χρησιμοποιήσει τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία για να πραγματοποιήσει επιθέσεις στο Ιράν. Αναφερόμενος στην αλλαγή στάσης του Στάρμπερ για τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία, πρόσθεσε: «Πήρε πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο».

Η αρχική άρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τη βάση των Νήσων Τσάγκος ήταν μια κίνηση που, σύμφωνα με τον Τραμπ, διέφερε από οτιδήποτε έχει «συμβεί στο παρελθόν».

Υπενθύμισε ότι, η Βρετανία είχε αρνηθεί να δώσει άδεια στις ΗΠΑ να διεξάγουν επιθέσεις από βάσεις όπως η Ντιέγκο Γκαρσία και η RAF Fairford στην Κύπρο, επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, ο Στάρμερ την Κυριακή έδωσε τελικά πρόσβαση στις ΗΠΑ την πρόσβαση στον Ντιέγκο Γκαρσία για «συγκεκριμένους και περιορισμένους αμυντικούς σκοπούς».

Ο Τραμπ είπε ότι ο Στάρμερ «άργησε πολύ» να αλλάξει γνώμη.

«Αυτό πιθανότατα δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά μεταξύ των χωρών», δήλωσε στην Telegraph, προσθέτοντας πως ήταν δείγμα ότι «ανησυχούσε για τη νομιμότητα».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα έπρεπε να είχε εγκρίνει τη χρήση της Ντιέγκο Γκαρσία από τις ΗΠΑ, επειδή το Ιράν, όπως υποστήριξε, ήταν υπεύθυνο για τον θάνατο «πολλών ανθρώπων».