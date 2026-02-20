Βέλγος συλλέκτης για τις 262 φωτογραφίες της Καισαριανής: «Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος»

«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα και δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πω τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα». Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση που έκανε ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κρένε για τις 262 επίμαχες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στη Καισαριανή το 1944.

O ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχει λύσει στο τραπέζι χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η δήλωση στην ΕΡΤ έγινε λίγη ώρα αφότου με δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανέφερε ότι είναι αυθεντικές οι 262 φωτογραφίες της Καισαριανής.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η μακροσκοπική εξέταση, που έγινε από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα» των φωτογραφιών της συλλογής Χόιερ ενώ έκανε γνωστό ότι «υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».

Πολλά είναι τα ερωτηματικά που υπάρχουν για το εύρος της συλλογής που έχει στην κατοχή του και για το αν υπάρχουν και άλλα κειμήλια που να έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, όπως και αν ο ίδιος έχει προχωρήσει στην πώληση και άλλων αντικειμένων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού οι φωτογραφίες εμφανίστηκαν στον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών e-bay.de, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου. Φερόμενος ιδιοκτήτης είναι ο συλλέκτης Τιμ ντε Κρένε, που ειδικεύεται στα αναμνηστικά και εν γένει τεκμήρια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέσω της εταιρίας του, Crain’s Militaria, τις προσέφερε για πώληση.

Ο συλλέκτης, το πρωί της Δευτέρας 16/2, απέσυρε τις δώδεκα φωτογραφίες από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών. Ωστόσο, παραμένει προς πώληση το σύνολο της συλλογής που είχε δημιουργήσει ο τότε Υπολοχαγός της Βέρμαχτ, Χέρμαν Χόιερ (Hermann Heuer).