Βέλγιο: Ο βασιλιάς δεν έκανε δεκτή την παραίτηση Ντε Βέβερ – Εντολή για άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Στην πρωθυπουργία του Βελγίου παραμένει ο Μπαρτ Ντε Βέβερ, καθώς ο βασιλιάς Φίλιππος αποφάσισε την Παρασκευή να μην αποδεχθεί την παραίτησή του και ζήτησε την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον κρατικό προϋπολογισμό.

«Ο βασιλιάς αποφάσισε να απορρίψει την παραίτηση του πρωθυπουργού και του ζήτησε να επαναλάβει αμέσως τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό», ανακοίνωσαν επισήμως τα ανάκτορα.

Ο Ντε Βέβερ είχε υποβάλει την παραίτησή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού οι συνομιλίες που συνεχίζονταν επί εβδομάδες κατέληξαν σε αδιέξοδο. Έκτοτε, ο μονάρχης συναντήθηκε ξεχωριστά με τους ηγέτες των πέντε κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, επιχειρώντας να διαπιστώσει εάν παραμένουν περιθώρια συμφωνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ανακτόρων, οι πέντε αρχηγοί εξέφρασαν την επιθυμία να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν επισήμως ότι τα κόμματά τους είναι διατεθειμένα να προχωρήσουν σε παραχωρήσεις προκειμένου να υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση, υπό την πρωθυπουργία Ντε Βέβερ.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να καλύψει δημοσιονομικό κενό ύψους 10 δισ. ευρώ μέχρι το 2029. Ωστόσο, οι εταίροι διαφωνούν έντονα για τα μέτρα που απαιτούνται.

Το φλαμανδικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Vooruit ζητεί μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά από τα υψηλότερα εισοδήματα. Αντίθετα, το γαλλόφωνο κεντροδεξιό Μεταρρυθμιστικό Κίνημα απορρίπτει αυτή την επιλογή, όπως και τη μεταρρύθμιση του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει προηγουμένως το ενδεχόμενο να ξεκινήσει η νέα χρονιά με προσωρινό προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης. Αυτή την εβδομάδα, όμως, παραδέχθηκε ότι η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή.

Με τον συγκεκριμένο μηχανισμό, το κράτος μπορεί να δαπανά κάθε μήνα ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους. «Πρόκειται για μια τρομερή αποτυχία της κυβέρνησης», δήλωσε ο Ντε Βέβερ στο κοινοβούλιο, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να παραιτηθεί.

Ο πρωθυπουργός θα επιστρέψει στα ανάκτορα στις 16 Νοεμβρίου, σε δέκα ημέρες, για να ενημερώσει τον βασιλιά σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών.