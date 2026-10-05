ΒΕΑ, ΒΕΘ και ΒΕΠ ενώνουν τις δυνάμεις τους – Πρώτο κοινό συνέδριο για τη βιοτεχνία του αύριο

Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα τρία Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά συναντώνται σε ένα κοινό εθνικό βήμα, με επίκεντρο το παρόν και, κυρίως, το μέλλον της ελληνικής βιοτεχνίας. Το ΒΕΑ, το ΒΕΘ και το ΒΕΠ διοργανώνουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στο Divani Caravel, το 1ο Βιοτεχνικό Εθνικό Συνέδριο «Η Βιοτεχνία του Αύριο: Από το Όραμα στην Πράξη», ανοίγοντας έναν ευρύτερο διάλογο για τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές ενός παραγωγικού τομέα που βρίσκεται στον πυρήνα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φέρνει στο ίδιο τραπέζι την Πολιτεία, τα Επιμελητήρια, τη βιοτεχνική επιχειρηματικότητα, τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, την τραπεζική αγορά, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, με στόχο να αναδειχθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και να συζητηθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την ενίσχυση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν κοινό χώρο διαλόγου για τη βιοτεχνία σε εθνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα και τις προοπτικές των επιχειρήσεων: τη χρηματοδότηση, τα θεσμικά και διοικητικά εμπόδια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, το αδειοδοτικό πλαίσιο, τις υποδομές και τα Βιοτεχνικά Πάρκα, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, αλλά και την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού.

Στους ομιλητές και συμμετέχοντες περιλαμβάνονται εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, της ΓΣΕΒΕΕ, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τραπεζών, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, καθώς και επιχειρηματίες από διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής παραγωγής και μεταποίησης.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει η συζήτηση για τη χρηματοδότηση και την πρόσβαση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση της καινοτομίας ως εργαλείων για τη μετάβαση της ελληνικής βιοτεχνίας στη νέα παραγωγική πραγματικότητα.

Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι προκλήσεις που δημιουργούν το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, οι αδειοδοτήσεις και η γραφειοκρατία, αλλά και ο ρόλος των Βιοτεχνικών Πάρκων στη δημιουργία σύγχρονων παραγωγικών υποδομών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η ανάγκη σύνδεσης της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με τη Στρογγυλή Τράπεζα «Το Μέλλον της Βιοτεχνίας: Από τις προτάσεις στη δράση», όπου εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, των τριών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων και της επιχειρηματικής κοινότητας θα συζητήσουν τις προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα της ελληνικής βιοτεχνίας.

Η κοινή διοργάνωση του ΒΕΑ, του ΒΕΘ και του ΒΕΠ σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια συντονισμένης εκπροσώπησης της βιοτεχνικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο, με στόχο ο διάλογος να μετατραπεί σε συγκεκριμένες προτάσεις και οι προτάσεις σε δράσεις.

Το 1ο Βιοτεχνικό Εθνικό Συνέδριο πραγματοποιείται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στο Divani Caravel Hotel, 10:00 – 17:30