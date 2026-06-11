«Βάζει πλάτη» στον καθαρισμό του Θερμαϊκού η ΕΥΑΘ

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της ΕΥΑΘ στην ανάγκη καθαρισμού του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης με πλωτό αντιρρυπαντικό σκάφος, μετά τα έντονα φαινόμενα ευτροφισμού που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα στον κόλπο.

Η ΕΥΑΘ αποφάσισε να συμβάλει εκ νέου δραστικά στον καθαρισμό του Θερμαϊκού με το αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη», στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών/Τομέας Μακεδονίας – Θράκης, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν απωθητικές εικόνες και δυσοσμία λόγω των συνεχόμενων υψηλών θερμοκρασιών και των παρατεταμένων νοτιάδων, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την ανανέωση των υδάτων του κόλπου. Είχε προηγηθεί τρίμηνη δράση καθαρισμού από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της άνοιξης (Μάρτιος-Μάιος).

Το σκάφος καθαρίζει ήδη εντατικά κι επιφανειακά το παράκτιο μέτωπο της πόλης από επιπλέοντα σκουπίδια, διάσπαρτες και εμμένουσες εστίες φυτοπλαγκτόν, μέσω του διαχωρισμού του νερού από τη συλλεχθείσα ποσότητα και με συγκράτηση μόνο των στερεών υπολειμμάτων. Οι εργασίες του αντιρρυπαντικού σκάφους θα διαρκέσουν όλο το καλοκαίρι και θα εκτελούνται 5 μέρες την εβδομάδα και 6 ώρες τη μέρα, ενώ η διαδρομή του αντιρρυπαντικού μέσου θα είναι από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και αντιστρόφως, αλλά και από το λιμάνι μέχρι την Αγία Τριάδα ή γύρω από το Δέλτα Αξιού και το Δέλτα Αλιάκμονα, εφόσον παρίσταται ανάγκη.

Η ΕΥΑΘ πρωτοστατεί ήδη από το 2010 στις δράσεις καθαρισμού του Θερμαϊκού από επιπλέοντα αντικείμενα και φαινόμενα επιφανειακής ρύπανσης, αποδίδοντας περιβαλλοντικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος για την περιοχή και τα θαλάσσια οικοσυστήματά μας.